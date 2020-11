Al giorno d’oggi, rispetto a tempo fa, c’è molta più attenzione ed informazione riguardo ai siliconi e alle sostanze chimiche presenti nei cosmetici. Sempre più aziende, infatti, stanno sposando la via del naturale e del biologico, cercando di allontanare da loro la nube di artificiosità.

Ma quanto c’è di vero e di naturale nelle etichette? Purtroppo, molto spesso, dietro a nomi semplici si possono nascondere formulazioni chimiche e non al 100% naturali come in realtà i prodotti promettono. Vediamo qui di seguito cosa sono i siliconi e se presenti nei cosmetici, quali sono gli effetti collaterali.

Siliconi: che cosa sono?

I siliconi sono polimeri, ossia delle macromolecole, che si ottengono tramite processi chimici e sono derivati dal Silicio.

Advertisements

A seconda della loro costituzione e formulazione, possono dar vita a resine, oli o elastomeri. Di solito, li troviamo nelle creme, nei sieri viso, nei prodotti per capelli e per il make up. Nonostante siano mal visti da tutti, hanno un lato positivo e una funzione ben precisa: rendono le texture dei prodotti più morbide e setose.

Come si fanno a riconoscere?

In realtà è molto semplice. Nell’Inci, basta guardare gli ingredienti che terminano con le desinenze –cone o –siloxane.

Come abbiamo detto, bisogna stare attenti perché anche dietro a parole più semplici si possono nascondere significati o ingredienti più dannosi. In generale, i siliconi più comuni e diffusi sono due:

il dimeticone

cyclopentasiloxane.

Il primo è indicato soprattutto per i capelli, perché ha un alto peso molecolare, ma a lungo andare si accumula sul cuoio capelluto rendendo i capelli più pesanti e spenti. Il secondo, invece, è più leggero ed è solubile in acqua.

I siliconi sono dannosi?

Se dobbiamo considerarli da un punto di vista tossicologico o epidermico, la risposta è “no, i siliconi non sono dannosi né per i capelli né per la pelle”.

Non sono sensibilizzanti e tanto meno irritanti, anche perché grazie alla loro composizione rendono le texture dei prodotti più morbide e piacevoli al tatto. Questo lo dicono la ricerca scientifica, i test, le istituzioni come UNIPRO e il Comitato Scientifico di Cosmetologia dell’Unione Europea, confermando che i siliconi sono dermo-compatibili.

Se invece dobbiamo considerarli da un punto di vista ambientale, la risposta è “sì, potrebbero essere pericolosi ed inquinare”. Infatti, queste molecole chimiche sono molto resistenti e di conseguenza, poco biodegradabili. Ci impiegherebbero circa 400-500 anni per decomporsi, una vera e propria rovina per l’ambiente.

Siliconi nei cosmetici: ci sono effetti collaterali?

Nonostante non siano pericolosi per la pelle e per i capelli, i siliconi presentano degli effetti collaterali. Queste sostanze, infatti, alla lunga creano un effetto semi-occlusivo che impedisce la regolare traspirazione. Depositandosi sulla superficie epidermica e se non rimossi con cura, possono generare impurità e imperfezioni alla pelle. Invece, per quanto riguarda i capelli, l’accumulo sul cuoio capelluto provoca una riduzione del volume e un aumento della secrezione di sebo. Questo porta a dover lavare i capelli molto più spesso, rovinandoli così di conseguenza.