Sigaretta elettronica: si può davvero parlare di benefici?

In un momento come questo in cui vediamo sempre più persone fare uso di sigarette elettroniche, la domanda sorge spontanea: come mai la gente preferisce svapare?

Sono sempre di più gli studi condotti in merito ai possibili vantaggi della sigaretta elettronica

rispetto al tabacco, per il semplice fatto che nei liquidi elettronici non sono presenti le tipiche

sostanze della combustione.

Ma non solo, oggi pare che lo svapo sia un buon alleato per la lotta al fumo, ragion per cui

sempre più persone decidono di acquistare prodotti per il vaping nei negozi fisici e online,

come lo shop online Terpy.it.

Quindi si può effettivamente parlare di benefici delle sigarette elettroniche?

In questo articolo cercheremo di rispondere a questa domanda.

L’importante ruolo della sigaretta elettronica per smettere di fumare

Perché la sigaretta elettronica aiuterebbe a combattere la dipendenza

dalla nicotina? Meno sostanze delle combustione rispetto alla sigaretta

tradizionale ma stessa gestualità

In un momento come questo in cui vediamo sempre più persone fare uso di sigarette

elettroniche, la domanda sorge spontanea: come mai la gente preferisce svapare?

Per chi non lo sapesse, il termine svapare viene dall’inglese ‘to vape’, che significa emettere

del vapore acqueo. Gli svapatori (così vengono distinte le persone che fanno uso di e-cig

rispetto ai fumatori) hanno dunque la possibilità di scegliere tra diversi liquidi elettronici

per personalizzare la propria esperienza in base ai loro gusti.

Ma questo non è l’unico aspetto che rende il vaping così attraente.

Contrariamente a quello che molti potrebbero pensare, pare che la sigaretta elettronica

abbia un ruolo rilevante nella lotta al fumo, e i motivi sono molteplici.

Come abbiamo anticipato all’inizio di questo articolo, svapare significa non inalare le tipiche

sostanze della combustione come cadmio, catrame, monossido di carbonio, ammoniaca,

ecc. Sappiamo, infatti, che queste componenti sono altamente nocive per la salute e

potenzialmente cancerogene: con la e-cig, invece, si può anche decidere di ridurre

gradualmente il livello di nicotina, fino a eliminarlo del tutto.

Inoltre, è possibile scegliere tra diversi modelli che variano in base alla forma e al design: a

tal proposito, esistono delle sigarette elettroniche molto simili a quelle tradizionali, il che

significa che, quando vengono utilizzate, richiamano la stessa gestualità di una normale

sigaretta al tabacco.

Questo, in qualche misura, ‘inganna’ il cervello, facendogli credere che si stia fumando come

si è fatto fino a quel momento mentre, invece, si sta optando per una scelta tendenzialmente

meno nociva.

Secondo il sistema sanitario inglese, il vaping è il 95% meno nocivo del

fumo

Lo svapo è un’attività che sembra essere particolarmente incoraggiata da parte del Regno

Unito, soprattutto alla luce di recenti studi in merito agli effetti delle sigarette elettroniche.

Di fatto, secondo le ricerche del Tobacco Advisory Committee del Royal College of

Physicians e del Public Health England, il vaping è il 95% meno pericoloso del fumo.

Il che, è un dato assolutamente sorprendente e inaspettato, ma come spiegarlo?

Innanzitutto, abbiamo sottolineato l’assenza delle sostanze della combustione e la

possibilità di regolare il livello di nicotina all’interno del liquido elettronico, un enorme

punto a favore rispetto al tabacco.

Ma c’è di più.

Negli scorsi anni sono stati condotti altri studi a sostegno della tesi che la sigaretta

elettronica aiuti a smettere di fumare. Infatti, alcuni ricercatori hanno messo a confronto le

reazioni di due gruppi di fumatori di fronte ai diversi metodi ‘anti-fumo’.

È stato chiesto a un gruppo di usare cerotti e chewing gum e all’altro di utilizzare la sigaretta

elettronica.

Cosa ne emerso?

Sorprendentemente, il secondo gruppo ha raddoppiato le probabilità di abbandonare il

tabacco rispetto al primo.

Ad ogni modo, sono necessari ulteriori studi in merito, in quanto è ancora troppo presto

affermare che la sigaretta elettronica sia più benefica. Questa titubanza nasce soprattutto

dalla mancanza di dati sugli effetti nel lungo termine, specie per i più giovani che si

stanno approcciando al vaping per mera curiosità.

Effetti a lungo termine delle sigarette elettroniche: sono necessari

ulteriori approfondimenti

Gli studi sugli effetti a lungo termine delle sigarette elettroniche sono ancora a uno stato

embrionale, per cui è necessario attendere prima di affermare con certezza che il vaping

vanti degli effettivi benefici.

Nonostante il sistema sanitario affermi che svapare sia il 95% più sicuro del fumo, non

possiamo certamente sostenere che sia privo di rischi, soprattutto per le persone più

giovani.

Ad oggi, sempre più adolescenti decidono di provare la sigaretta elettronica, pur senza aver

mai fumato prima.

Questo significa che, qualora provassero dei prodotti a base di nicotina, potrebbero essere

tentati di provare anche le sigarette tradizionali e, di conseguenza, sviluppare una nuova

dipendenza molto pericolosa per la salute.

Conclusioni

In questo articolo si è cercato di mettere in luce i possibili aspetti positivi della sigaretta

elettronica rispetto al tabacco.

È innegabile che lo svapo sia più sicuro del fumo, proprio perché a sostegno di questa tesi ci

sono studi evidenti condotti nel Regno Unito, Paese che sembra quasi incoraggiare il vaping

per aiutare i pazienti a smettere di fumare. In effetti, la possibilità di eliminare la nicotina

dall’e-liquid e l’assenza di sostanze della combustione rende la sigaretta elettronica una

buona alleata per la lotta al fumo. Ad ogni modo, l’assenza di prove scientifiche sostanziose

circa gli effetti a lungo termine rende ancora prematuro parlare di benefici del vaping.