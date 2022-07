Milly Carlucci ha deciso di inviare una sorta di provocazione a Maria De Filippi, scegliendo di includere tra i nuovi concorrenti di Ballando con le stelle l’ex moglie di Maurizio Costanzo.

Sgarbo di Milly Carlucci a Maria De Filippi: la mossa della conduttrice

Nel periodo estivo, in attesa che riprendano i programmi televisivi più amati dagli italiani, si susseguono i toto-nomi dei concorrenti che potrebbero prendere parte alle nuove edizioni di reality e varietà.

In questo contesto, non fa eccezione Ballando con le stelle di Milly Carlucci che ha confermato l’identità di uno dei suoi primi concorrenti: si tratta, nello specifico, della cantante Iva Zanicchi. L’Aquila di Ligonchio, infatti, debutterà nel ruolo di ballerina dopo essere stata una delle maschere dell’ultima edizione de Il Cantante mascherato.

Nelle ultime ore, pare che una nuova vip si sia unita al cast di Ballando con le stelle: Marta Flavi, infatti, dovrebbe entrare a far parte dello show. Qualora le indiscrezioni dovessero essere confermate, Milly Carlucci avrebbe deciso di includere nel format l’ex moglie di Maurizio Costanzo, lanciando una sorta di provocazione a Maria De Filippi.

Arriva l’ex di Costanzo a Ballando con le Stelle

Quando Maria De Filippi ha cominciato a frequentare il suo attuale marito, Maurizio Costanzo era sposato con Marta Flavi.

I due erano convolati a nozze nel 1989 ma si separarono già nel corso dell’anno successivo a causa del tradimentodel giornalista.

Nonostante il tradimento e la fine burrascosa della relazione, Marta Flavi si è spesso raccontata serena, spiegando di non nutrire alcun tipo di rancore né nei confronti dell’ex marito né verso Maria De Filippi.

Nel corso di un’intervista, infatti, la futura concorrente di Ballando con le Stelle ha dichiarato: “Lui per me era come un padre. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Ringrazio Maria per avermelo portato via”.