L’ex concorrente Sara Manfuso ha postato un messaggio sul suo account Instagram per commentare l’addio al GF Vip e quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata del reality show targato Mediaset.

Sara Manfuso lascia la Casa: la lite in studio con Signorini

Sara Manfuso ha trovato il modo di rendersi protagonista dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda nella serata di giovedì 6 ottobre.

Tutto è cominciato quando la donna è stata invitata dal direttore di Chi Alfonso Signorini a spiegare per quale motivo avesse deciso di lasciare la Casa più spiata d’Italia. “Non è stata una situazione facile. Non potevo pensare di concorrere a vincere un montepremi dopo che in quella casa pendeva un’accusa di bullismo, va contro tutti i miei principi”, ha esordito Sara.

Subito dopo, però, ha affermato di aver voluto lasciare il reality sentendo di non essere stata tutelata dal conduttore e dalla produzione. Ha, infatti, dichiarato di essere rimasta sconvolta quando Giovanni Ciacci le ha toccato il sedere chiedendole di simulare una violenza sessuale. L’ex gieffina ha detto di aver riso alle parole del costumista ma di essersi sentita umiliata e di aver rivissuto il suo passato di vittima di stupro.

Secondo la Manfuso, né Signorini né la produzione del GF Vip avrebbe tenuto conto del suo stato psicologico nonostante fossero a conoscenza della sua storia.

La rivelazione shock ha tramortito non solo Ciacci, Signorini e tutti i presenti in studio ma anche i telespettatori. Le cose, infatti, non sono andate esattamente come raccontato dall’ex modella come le ha subito fatto notare il conduttore : “Dovevi trovare una ragione più plausibile per uscire dalla casa del Gf Vip”.

Lo scontro con Alfonso Signorini, poi, si è concluso con la decisione del conduttore di cacciare l’ex modella dallo studio.

L’intera vicenda ha infiammato il web che si è spaccato tra chi ha contestato le parole della Manfuso e tra chi ha tentato di giustificarla in qualche modo.

Mentre i post si moltiplicano da ore sui social, nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre, la diretta interessata ha postato un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, scrivendo:

Non ho mai accusato Giovanni Ciacci di molestie sessuali, ho solo precisato quanto mi abbia ferita la frase “simuliamo una violenza sessuale” accompagnata alla toccata dei miei glutei all’interno della casa del GFVip7. Io sono stata vittima di violenza sessuale a diciassette anni e l’ironia sul tema riacutizza un dolore mai davvero superato. Un problema mio? Colpa degli altri? Ho riso alla sua frase nella casa non perché fossi connivente, ma perché provavo imbarazzo e umiliazione. Non volevo che il mio passato – che pure sarei stata disposta a raccontare secondo i miei tempi e modi – emergesse in una maniera tanto ignobile e ho provato ancora una volta vergogna, preferendo tacere. Uscita volontariamente dalla casa dopo la vicenda Bellavia perché mi sembrava disonorevole concorrere al montepremi alla luce di atti di bullismo (che non mi vedono comunque protagonista e dai quali mi dissocio integralmente, lottando da sempre contro questi) ho voluto consegnare questa mia fragilità emotiva ad Alfonso in puntata. Conosciamo com’è andata…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Manfuso (@saramanfuso)

La reazione del web

Anche in questo caso, la reazione del web è stata esplosiva. Prevalgono i followers che non sono convinti della versione dei fatti dell’ex gieffina. Il post della Manfuso, ad esempio, è stato commentato dalla pagina Biccy che ha scritto: “Però Sara, se non ti sei sentita tutelata dalla produzione del GFVip che non ti avrebbe chiesto come stessi dopo lo sketch con Giovanni Ciacci, perché non lo hai fatto presente a Signorini o alla produzione? Cioè, se non ci fosse stato lo scandalo Bellavia tu saresti rimasta in casa senza problemi e questo tuo disagio nessuno lo avrebbe saputo?”.

Tra i messaggi pubblicati da altri utenti, invece, si leggono osservazioni come “Hai fatto tutto tu, lui ti ha chiesto scusa e tu hai iniziato a dire idiozie. Lo abbiamo visto tutti, sei falsa e ipocrita”, “Ma se per prima tu hai detto la parola simuliamo! Dio mio ci fai o ci sei? Io non ho più parole veramente”, “Credo ti stessi arrampicando sugli specchi per salvare il salvabile ma la toppa è stata peggio dello strappo” oppure “Se fosse stato per Marco saresti uscita prima, ti sei resa conto (o ti hanno detto le reazioni che avrebbe suscitato questa scenetta bruttissima) e tu per ripulirti la faccia sei uscita dal programma. Anche perché non tutti conoscono il tuo trascorso e la toccata di sedere è stata involontaria. Ieri ha quasi accusato Ciacci di violenza e pur capendo il tuo intento era veramente una forzatura per giustificare la tua uscita”.