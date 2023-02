Sanremo 2023: “Ultimo non ha mai salutato Mengoni”

Secondo i rumor circolati in rete il cantante Ultimo non avrebbe mai salutato Marco Mengoni nel dietro le quinte del Festival di Sanremo.

Ultimo contro Mengoni

Marco Mengoni è entrato come favorito al Festival di Sanremo 2023 e ha conquistato la vittoria, Ultimo invece si è conquistato il posto di quarto finalista e, secondo indiscrezioni, non avrebbe rivolto neanche una parola all’ex vincitore di X Factor.

La vicenda è presto rimbalzata in rete e, del resto, lo stesso Mengoni si era lamentato in un’intervista radio affermando che, essendo entrato come favorito, gli altri concorrenti lo avessero guardato male. “Che pizza ragazzi essere il primo della classe, ti guardano tutti male, io la odio sta roba”, aveva affermato. Al momento Ultimo non ha rotto il silenzio in merito al rumor che lo vede protagonista e che si è diffuso a macchia d’olio in rete.

Il cantante, dopo la sua partecipazione al Festival, ha scagliato una frecciatina contro i giornalisti con cui, nel 2019, aveva avuto un alterco nella sala stampa di Sanremo per la sua mancata vittoria. “Fratelli miei, vi voglio bene. Grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai, questo si sa”, aveva affermato, e ancora: “Però almeno stavolta non faccio danni in conferenza stampa, perché ci vanno solo i primi tre.

Sennò erano caz… loro. Sto scherzando”. Quando era stato annunciato il suo quarto posto a Sanremo 2023 la notizia era stata accolta con un’ovazione in sala stampa, fatto che è stato criticato anche da Fiorello.