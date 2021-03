Il look sfoggiato da Elodie a Sanremo 2021 ha stupito tutti non solo per l’eleganza: il costo degli orecchini è esorbitante.

Sanremo 2021, gli orecchini di Elodie: il costo

La cantante romana Elodie Di Patrizi, spalla di Amadeus durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2021, ha sfoggiato quattro look bellissimi.

Ad arricchire gli outfit e a donare ancora maggiore eleganza sono gli accessori che Elodie ha indossato nel corso della serata. Si tratta di collane ed orecchini con prezzi da capogiro firmati Bulgari, protagonisti anche di una simpatica scenetta. Elodie infatti, appena arrivata sul palco dopo aver affrontato la scalinata tanto temuta, ha perso uno degli orecchini che indossava. Prontamente raccolti da Amadeus, gli orecchini hanno subito attirato l’attenzione di tutti.

Elodie ha scelto di sfoggiare, sia per i look della seconda serata sia per la conferenza stampa pre-Sanremo, la linea Serpenti Viper di Bulgari. Delle vere e proprie opere d’arte della famosa gioielleria, gli orecchini hanno colpito per le particolari linee e per la scintillante bellezza. Sono stati anche abbinati ad una collana della stessa linea durante l’emozionante monologo messo in scena da Elodie durante la seconda serata di Sanremo 2021.

Gli orecchini indossati insieme al primo look, quelli persi sul palco, sono in oro bianco 18 karati con pavé di diamanti, arricchiti da due smeraldi che rappresentano gli occhi del serpente. Questo modello ha un prezzo di ben 45.000 €.

In seguito Elodie ha scelto di indossare gli orecchini Serpenti Viper in oro bianco 18 kt con pavé di diamanti, dalla forma più allungata. Questi gioielli hanno un costo più moderato dei primi: 29.100 €.

Anche durante la conferenza stampa prima di Sanremo aveva scelto di indossare un gioiello della selezione Serpenti Viper di Bulgari.

Gli orecchini presentavano un motivo esagonale molto elegante con i soliti diamanti e gli occhi di smeraldo. Il loro costo è di 29.400 €.