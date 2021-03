Sanremo 2021: le pagelle ai look della seconda serata.

Il Festival di Sanremo 2021 è andato in scena con la seconda e attesissima serata, ovvero quella che ha presentato al pubblico gli inediti degli altri 13 Big in gara. Ovviamente, oltre alle canzoni, l’attenzione era puntata sui look degli artisti che hanno varcato la soglia dell’Ariston.

Quali sono le pagelle della seconda messa in onda?

Sanremo 2021: le pagelle dei look

Sanremo 2021 ha presentato la tanto attesa seconda serata. Tra spazi pubblicitari infiniti, qualche piccolo vuoto e la simpatia di Fiorello, Amadeus se l’è cavata egregiamente. Come avviene ad ogni puntata, l’attenzione non è rivolta solo ai brani in gara, ma anche ai look che i vari artisti decidono di sfoggiare per varcare la soglia dell’Ariston.

Partendo dal padrone di casa, il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale ha scelto la solita giacca scintillante, probabilmente appartenente alla collezione che ha sfoggiato lo scorso anno. Fiorello, invece, ha fatto il suo ingresso ancora una volta con un travestimento di Achille Lauro. Entrambi, per l’impegno, meritano un 7 pieno.

Co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2021 è la bellissima e bravissima Elodie. Come al solito, l’artista non sbaglia un colpo. Per questo nuovo ruolo, ha scelto di debuttare con un abito splendido: lungo, rosso e con spacco vertiginoso. Capelli raccolti in uno chignon alto e fisico scolpito. Che dire? Una dea: voto 9.



Laura Pausini, ospite speciale della serata, è arrivata a “Sanremo 20-21” con un look da vera e propria regina. Pantalone nero, top sempre scuro in pizzo e soprabito a maniche corte tempestato di brillantini. A completare l’outfit un bel paio di guanti lunghi. Alla vincitrice del Golden Globe consegniamo un 8 pieno.

Nuove Proposte: pagelle ai look

Passando ai look della categoria Nuove Proposte, sul palco dell’Ariston si sono esibiti quattro artisti: Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorty e i Dellai.

Wrongonyou, in gara con il brano Lezioni di volo, si è presentato al Festival con un bomber nero damascato, camicia bianca e pantaloni scuri. La ciliegina sulla torta? Un cappellino da baseball anonimo. Voto d’incoraggiamento: 5.

Greta Zuccoli, con la canzone Ogni cosa di te, ha optato per un vestitino rosso di paillettes, con maniche leggermente bombate e tacchi vertiginosi della stessa tonalità. Niente di entusiasmante, ma un 6 pieno lo merita.

Davide Shorty, in gara con il brano Regina, ha sfoggiato un completo blu maculato con camicia nera. ‘Ni’, ma considerando i colori dei look dei maschietti della prima serata di Sanremo 2021, lo premiamo con un bel 6.

Dellai, con la canzone Io sono Luca, hanno optato per due outfit basic, forse fin troppo. Considerando la giovane età, è probabile che abbiano scambiato il palco dell’Ariston per la sala giochi sotto casa. Voto d’incoraggiamento: 5.



Pagelle ai look dei Big in gara

Il primo dei 13 Big ad esibirsi sul palco dell’Ariston è Orietta Berti, con il brano Quando ti sei innamorato. Ha scelto un look decisamente discutibile. Un completo maglia e pantaloni blu tempestati di brillantini, con due belle conchiglie disegnate all’altezza del seno. E’ proprio questo ultimo dettaglio che spinge ad urlare: perché? Avete presente quelle t-shirt con le mani disegnate sul petto a mo’ di palpeggio? A primo sguardo i due conchiglioni di Orietta sembrano proprio un bel paio di manine appoggiate sul suo generoso décolléte. Che dire? Le diamo un 6 soltanto perché mancava da Sanremo da ben 29 anni.



Bugo, in gara al Festival con il brano E invece sì, ha optato per un completo marrone a dir poco scialbo. Considerando le risate che ci ha regalato l’anno scorso con l’affaire legato a Morgan, gli regaliamo un 6.



Gaia, a Sanremo 2021 con la canzone Cuore amaro, ha scelto un outfit in stile Elettra Lamborghini. Pantalone e corpetto con frange di un colore anonimo, una sorta di giallo paglierino. Visto che ha imparato a muoversi sul palco, la premiamo con un bel 7.



Lo Stato Sociale, con il brano Combat pop, non ha mai spiccato per buon gusto, almeno da un punto di vista ‘modaiolo’. Gli regaliamo un 7 pieno solo perché hanno portato un po’ di movimento e di allegria al Festival.

La Rappresentante di Lista, per il debutto al Festival con la canzone Amare, ha optato per un bell’abito monospalla fucsia, con maxi manica manica a pipistrello e strascico. A completare l’outfit un bel paio di guanti lunghi dello stesso colore e un tacco vertiginoso oro. Una scelta azzardata, ma d’effetto. Brava: 8.