I sandali infradito con tacco sono la moda dell’estate 2021: freschi, trendy e super versatili, la calzatura dell’estate si può trovare sul mercato in molte tipologie e si può adattare ai look più casual o a quelli più eleganti.

Sandali infradito con tacco

Il nuovo trend moda per l’estate 2021 sono le infradito. Non si tratta però delle solite ciabatte di gomma che si indossano in spiaggia bensì di sandali infradito con tacco, una versione aggiornata e super trendy delle solite infradito. Sui social impazza il trend e numerose sono le influencer che vestono questi esclusivi modelli di infradito. Sulla scia dell’onda numerosi sono i marchi di moda che hanno lanciato sul mercato la loro proposta di sandali thong.

Si possono trovare infatti declinati in molteplici versioni: coloratissime e sfiziose o dai toni più sobri ed eleganti. Il loro pregio? L’estrema versatilità. I sandali infradito con tacco infatti possono essere indossati con outfit più casual o per rendere più interessante un look sportivo ed informale. Stanno bene anche sotto vestiti eleganti, per rendere il proprio look più esclusivo.

Sandali infradito con tacco: colorati e trendy

Le più belle versioni di sandali infradito con tacco colorate e trendy sono adatte a look sbarazzini e giovanili, da indossare sotto bermuda o pantaloni larghi per dare quel tocco in più al proprio outfit. Via libera all’inventiva per quanto riguarda gli abbinamenti.

Sportmax propone un modello molto carino in un colore arancione acceso che è perfetto per il periodo estivo. Il tacco in metallo e il braccialetto alla caviglia simil schiava, abbinati alla suola imbottita e leggermente sporgente danno quel quid in più a questi sandali. Sul sito di Sportmax sono venduti ad un prezzo di € 579,00.

Il brand Francesca Bellavita ha voluto riproporre la sua idea di sandalo alla schiava con tacco, arricchendolo di un tubolare in gommapiuma di nappa. La punta quadrata e il tacco sono la spinta in più di questo bellissimo modello di sandalo infradito.

Zara firma invece un modello colorato e sbarazzino, con un particolare nodo sulla parte anteriore e elastico sulla zona del tallone. La suola in lattice offre grande comfort e vestibilità. Il modello è disponibile al modico prezzo di € 39,95 sullo store online di Zara.

Il modello di sandalo infradito disegnato dal brand Jeffrey Campbell è una vera icona di stile. Semplice e geometrico, il sandalo punta tutto sul suo colore azzurro pastello vernice.

Sandali infradito con tacco: modelli eleganti

Per gli amanti dell’eleganza: non abbiate paura, ci sono molti sandali infradito con tacco anche per voi. Aeyde propone ad esempio un modello in colore dorato con stringhe e tacco quadrato basso: il top dell’eleganza.

Un modello particolare in pelle nera e con la punta quadrata è invece quello proposto dal brand Vagabond, una calzatura di sicuro effetto e che si può abbinare con i look più disparati.

H&M invece propone un caratteristico slip-on in finta pelle bianca con ampie fasce incrociate. Disponibile sullo shop online anche in colore giallo chiaro ad un prezzo di € 29,99.

