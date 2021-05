Cosa non può mancare nel look perfetto della primavera estate 2021? Sicuramente un abito in pizzo, da sfoggiare in svariate occasioni.

Abito in pizzo primavera estate 2021

Il pizzo, solitamente, rimanda agli abiti da sposa, alle cerimonie importanti ed eleganti.

Ma non solo, per la moda primavera estate 2021 gli stilisti hanno proposto moltissimi vestiti in pizzo per le occasioni speciali.

Inizialmente, il pizzo può sembrare difficile da abbinare e usare, in realtà si tratta di un pattern apparentemente impegnativo, ma che si presta benissimo per essere declinato in varie forme e indossaro in più occasioni.

Ecco quindi, innanzitutto, una carrellata degli abiti in pizzo più belli visti sulle passerelle per la stagione calda 2021 e, successivamente, qualche idea di outfit da sfruttare sia di giorno che di sera.

Abito in pizzo primavera estate 2021: i modelli

I modelli di abiti in pizzo per la primavera estate 2021 sono molti e diversi tra loro. Ecco quindi una carrellata di ciò che si è visto sulle passerelle. Certo, questi abiti di grandi stilisti potrebbero essere per molti fuori budget, ma possono essere benissimo dei modelli da cui prendere esempio per acquistare capi a un prezzo inferiore.

Fendi, per la stagione estiva 2021 è stato il brand principe per quanto riguarda gli abiti in pizzo.

Tra quelli visti durante le sfilate, uno in particolare riesce a catturare l’attenzione. Si tratta di un abito midi, realizzato in pizzo, dal colore bianco e preziosamente decorato sia nella parte anteriore che in quella posteriore.

Gianbattista Valli unisce la leggerezza del pizzo al romanticismo delle stampe floreali. Sull’abito a fondo bianco che arriva alla caviglia, sono state aggiunte delle stampe di fiori e foglie verdi e lilla, che rendono il tutto ancora più bucolico.

E che dire di Dior? Abito extra lungo, con parte superiore a bustino, che si chiude con piccoli e preziosi bottoni. Stile orientale e decorazioni particolari rendono il look davvero unico e particolare.

Per chi ama maggiore sobrietà, Twinset propone un abito in pizzo corto, effetto sale pepe e perline cucite a mano. Il taglio è aderente, le maniche sono corte, la chiusura con zip è comodissima. Non resta che aggiungere una pochette e un bel paio di sandali per ottenere l’outfit ideale per una cerimonia estiva.

Rotate Birger Christensen, un brand svedese da tenere sott’occhio, ha nella collezione primavera estate 2021 un bellissimo abito lungo in pizzo di colore rosso. Si, perché il pizzo non deve essere necessariamente bianco, ma può essere declinato in tutte le sfumature.

Abito in pizzo primavera estate 2021: i look

Dopo aver visto qualche abito da sogno, è ora di scendere con i piedi per terra e vedere effettivamente i look che si possono creare con gli abiti in pizzo.

Un bel vestito midi di un colore pastello o neutro è l’ideale per una laurea ma anche per un colloquio di lavoro. Da abbinare a delle décolleté dello stesso colore per avere una continuità cromatica.

Aperitivo in spiaggia o a bordo piscina? Nessun problema per il look: l’outfit perfetto è un mini dress in pizzo bianco da accompagnare a delle infradito se si vuole stare comodi, mentre a dei sandali se si desidera essere più eleganti.

A farla da padrone nella primavera estate 2021 è sicuramente il colore verde. Perché quindi non sfruttarlo anche su un vestito in pizzo assolutamente non impegnativo?

In certi casi, il detto “con il nero non si sbaglia mai” è assolutamente vero. Quando si tratta di pizzo, un abito nero è al tempo stesso sia estrememante elegante che super sexy. Provare per credere.