Sandali bassi per l’estate 2022: i modelli in trend

In estate, oltre al cambio armadio, bisogna anche pensare a quali calzature indossare per mostrare i piedi curati. Tra le calzature migliori, vi sono sicuramente i sandali bassi che si adattano bene a qualsiasi occasione e momento. Vediamo le proposte delle ultime tendenze per la stagione estiva e i modelli da tenere d’occhio.

Sandali bassi per l’estate

Sono le calzature tipiche della stagione estiva. Inoltre, non è detto che bisogna indossare calzature dal tacco alto che slancino la figura, anzi. I sandali bassi sono un tipo di scarpa che piace moltissimo senza perdere il suo fascino ed eleganza. Inoltre, se associati a un abbigliamento adeguato possono essere davvero chic.

Sono anche molte le influencer e celebrities che decidono di indossare questo paia di scarpe come la stessa Chiara Ferragni che ama mostrarsi con calzature estive basse e senza tacco.

Sono scarpe adatte a tutte come affermano anche i grandi stilisti e la cosa importante è saperle abbinare al proprio fisico e al look adeguato.

Prima di tutto, per indossarli è bene avere dei piedi ben curati magari accompagnato da uno smalto che sia in tendenza con le ultime tonalità pastello del periodo. Si possono abbinare in vari modi: dal kaftano in lino passando per il jeans arrivando anche a un vestito corto o midi tipico di questo periodo per un look che sia fresco e leggero.

Tra i vari modelli di sandali bassi da indossare anche le infradito, la scarpa estiva per eccellenza che sicuramente non manca neanche tra le tendenze maggiori di questo periodo.

Sono perfetti da abbinare sia a degli shorts, ma anche con un abito con cintura in vita per un look alla moda e con stile.

Sandali bassi per l’estate: modelli 2022

Sono tantissimi i modelli di sandali bassi da indossare in estate da sfoggiare in spiaggia oppure in città a seconda dell’evento e dell’occasione. Sono i protagonisti della stagione estiva, molto versatili e cool, declinati in tantissimi modi. Si trovano infatti sandali bassi che coprono le dita, adatti per chi non ama mostrare i piedi, specie se non sono ben curati.

Sono comodi e si adattano per ogni occasione e momento. Dalle varianti gioiello con pietre e strass che si addicono bene per cerimonie formali ed eleganti passando per i modelli basic da indossare nella vita di tutti i giorni o per andare in ufficio. Si trovano anche con borchie o dettagli metallizzati oppure con le frange colorate.

Le tendenze propongono queste calzature in uno stile minimal e pulito costruito su giochi di vari intrecci. Per quanto riguarda i colori si va dalle tonalità del marrone, del beige e del nero che sono i colori che meglio si adattano a ogni occasione e momento, ma è possibile anche sbizzarrirsi con varianti che richiamano la stagione estiva, come il verde lime, fucsia, ecc.

Si trovano sia modelli di sandali bassi infradito con perle e dettagli vari oppure con frange o ancora in pelle rosa o con strass ton sur ton. Alcuni stilisti li propongono in cuoio con intrecciati da allacciare con lacci che arrivano fino alla caviglia oppure in vernice o con borchie dorate per chi ama osare. Si impreziosiscono in cristalli, pelle metallizzata oppure fibbia.

Sandali bassi per l’estate Amazon

Sono calzature che si trovano a ottimi prezzi sul sito di Amazon con offerte imperdibili. Non appena si clicca l’immagine si visualizzano le caratteristiche. Qui una classifica dei migliori sandali bassi da indossare durante l’estate con la descrizione di ogni prodotto.

1)find. Jenny Pe-6001

Sono sandali che lasciano la punta aperta realizzati in pelle con fodera in sintetico artificiale e suola in sintetico. La chiusura è pull on. Molto comode e pratiche. Di colore sia nero che marrone e disponibili con lo sconto del 50%.

2)Gioseppo Vernon sandali bassi

Un modello di sandali bassi disponibile fino al numero 41 di colore nero. Si caratterizza per fodera in pelle e suola in gomma da cancellare. Molto comode da indossare e un modello di calzatura piatto. In vendita con il 31% di sconto.

3)s.Oliver 5-5-28204-26

Sono sandali bassi nei colori giallo, blu navy e verde. In tela con fodera in tessuto e suola in caucciù. Molto comodi e facili da allacciare grazie alla chiusura a fibbia. Si adattano per varie occasioni e situazioni.

Insieme ai sandali bassi per l’estate si consiglia di abbinare i migliori abiti estivi del periodo.