Manca pochissimo al giorno di San Valentino. Se ancora non avete comprato un regalo per la vostra fidanzata, o vostra moglie, all’interno di questo articolo vedremo quali sono i 7 profumi migliori da regalare per la festa degli innamorati.

San Valentino 2024: quale regalo migliore di un profumo?

Manca ormai meno di una settimana alla festa degli innamorati, ovvero San Valentino, che quest’anno cade di mercoledì. Nel caso in cui ancora non abbiate deciso cosa regalare a moglie o fidanzata, ecco che un profumo potrebbe non solo essere la scelta giusta, ma anche la più apprezzata. La maggior parte delle donne, infatti, non esce mai di casa senza spruzzarsi qualche goccia di profumo sui polsi e dietro le orecchie. Regalare quindi un profumo alla propria amata per San Valentino è quindi assolutamente consigliabile. Per aiutarvi nella scelta, vediamo adesso insieme quali sono i 7 profumi donna migliori da regalare per la festa degli innamorati.

7 profumi donna da regalare a San Valentino 2024

Come abbiamo appena visto, se non sapete ancora cosa regalare alla vostra lei per il giorno di San Valentino, il consiglio è quello di puntare su un profumo. Vediamo adesso insieme quali sono i 7 profumi donna migliori da regalare per la festa degli innamorati:

My Way di Giorgio Armani: si va sul sicuro con questa fragranza, non solo per il profumo in sé, che contiene, ad esempio, note di fiori d’arancio immerse in vaniglia del Madagascar e tuberosa d’India, ma anche per la boccetta stessa. Elegante e raffinata, perfetta per la festa degli innamorati. Oltre che nelle tante profumerie, potete trovare questo eau de parfum anche su Amazon. La confezione da 30ml costa 60,75 euro. Devotion Eau De Parfum di Dolce & Gabbana: anche in questo caso si va sul sicuro, questa fragranza non può che far restare la vostra lei senza fiato. Anche qui abbiamo i fiori d’arancio che incontrano la vaniglia del Madagascar. Oltre che in profumeria, lo potete acquistare su Douglas, al prezzo di 53,19 euro per 30ml. Coco Mademoiselle di Chanel: quale donna non ama i profumi di Chanel, gelsomino, patchouli, arancia e rosa per una fragranza avvolgente e romantica. La trovate anche su Amazon al costo di 143,11 euro. Irresistible Very Floreal di Givenchy: eau de parfum davvero irresistibile, che non può che fare felice la vostra lei. Gelsomino, ribes e acqua di cocco, tutto per stimolare al massimo i sensi. Su Douglas lo trovate a 87,99 euro. J’Adore di Dior: uno dei profumi più amati di sempre. Bergamotto, ylang ylang, rosa di Damasco rendono questo eau de parfum assolutamente irresistibile. Lo trovate anche su Amazon a 75,20 euro. Notte a Tangeri di L’Erbolaio: profumo avvolgente dalle note agrumate, la scelta perfetta per una donna che vuole immergersi nell’atmosfera di questa meravigliosa città marocchina. Lo trovate sul sito ufficiale a 26,90 euro. Cheap and Chic di Moschino: bergamotto, legno di sandalo, orchidea bianca e tanto altro per un profumo che non può che essere amato. Lo trovate anche su Amazon al costo di 40,40 euro.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

San Valentino 2024: 8 idee regalo originali per il tuo lui

Perché non si devono regalare le perle? Tradizione e superstizione