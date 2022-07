Il longevo show Amici di Maria De Filippi tornerà anche per la stagione 2022-2023. Non che ci fossero dubbi sulla sua presenza nel palinsesto Mediaset, visti i successi del programma e i riscontri esterni che ricevono gli artisti che vi partecipano, come il caso pop di Luca D’Alessio (LDA).

Emanuel Lo: la new entry tra i professori di Amici 2022

Il programma, ha vita lunga perché sa rinnovarsi. E quest’anno lo fa a partire dalle professionalità dietro la cattedra. Oltre la grande novità della partecipazione di Arisa, è stata infatti annunciata anche la presenza di Emanuel Lo. Spodestati, quindi, dal ruolo di professori rispettivamente di canto e di ballo Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Un cambiamento non da poco che sicuramente genererà nuove tensioni ma anche nuovi equilibri tra i professori e anche tra gli allievi.

Chiaramente Arisa ha bisogno di ben poche presentazioni e, visti i suoi precedenti a X Factor, ci aspettiamo grandi cose da lei come insegnante. Per quanto riguarda invece Emanuel Lo, scopriamo tutto ciò che riguarda la new entry dello show che, tuttavia, non è del tutto “new”. Il nome dovrebbe essere infatti già noto ai fan di Amici, poiché ha preso parte al programma nel 2016 come giudice di hip-hop e ha poi collaborato come giudice esterno…

Emanuel Lo: carriera e vita privata del nuovo prof di Amici

Emanuel Lo, nato a Roma l’11 luglio 1979, è un artista poliedrico: cantautore, ballerino, coreografo e regista. Fin da piccolo appassionato di musica, dedito alla chitarra e alla stesura di canzoni, ha debutatto in tv nel 1996 quando è apparso in svariati show sia sulla Rai che su Mediaset in qualità di ballerino e co-coreografo. Parallelamente a questo, non ha mai abbandonato gli spettacoli live, prendendo parte a tournée di una certa importanza per artisti del calibro di Luciano Pavarotti, Kyle Minogue e Robbie Williams. Un curriculm non da poco, il suo, che fin da subito si è decisamente rimboccato le maniche.

La tanta fatica e la dedizione alla carriera, lo hanno portato nel 2010 a diventare coreografo per X Factor, nel corso dell’ultima edizione andata in onda sulla Rai prima della migrazione del programma su Sky. Un successo non da poco che ha segnato una svolta nella sua carriera.

Dal punto di vista dell’attività musicale, l’anno fondamentale è stato invece il 2007, quando Emanuel Lo ha debuttato con il singolo “Woofer” in collaborazione con Tormento. Subito dopo è uscito il suo primo disco dal titolo “Più tempo“, con l’etichetta discografica “Dischi di cioccolata”, prodotto da un nome importantissimo: quello di Giorgia, sua compagna nel lavoro ma anche nella vita. Per quest’ultima ha anche scritto alcuni testi e lavorato con lei al disco “Stonata“. Il suo secondo album è uscito invece nel 2009, in collaborazione con Big Fish e intitolato “Cambio tutto“.

Tante, poi, le collaborazioni in qualità di scenografo di videoclip musicali, sempre con Giorgia ma anche con Ornella Vanoni, Clementino e molti altri. Potremmo dilungarci, perché l’eserienza del nuovo professore di Amici 2022 non è di certo esigua.

Volendo invece dare un’occhiata alla vita privata di Emanuel Lo, come accennavamo prima è fidanzato ufficialmente dal 2004 con Giorgia e che nel 2010 i due hanno avuto un figlio: Samuel.