Le feste di Natale e Capodanno si avvicinano e sei ancora alla ricerca del look perfetto? Non temere, in soccorso arrivano i nuovi prodotti di Zara. Il noto brand ha lanciato una linea esclusiva di glitter per capelli.

La linea di glitter per capelli di Zara

La nuova linea, intitolata Glitter in Gold, è realizzata da Zara Hair in collaborazione con il celebre hairstylist, nonché direttore creativo del brand, Guido Palau. “Questa collezione è come make-up per capelli, consente di fare un update velocissimo e rendere la chioma divertente, anche solo per una notte“, ha rivelato entusiasta. La collezione è racchiusa in un kit ed è composta da gel e lacca glitterati, un pettine ed un set di forcine dorate. Il gel è una morbida crema bianco-oro, estremamente delicata, progettata per non rendere il capello eccessivamente grasso o appiccicoso. Adatta anche come illuminante per zigomi e clavicole. Anche la lacca è molto delicata, facile da applicare, in grado di realizzare una leggera sfumatura bianca con glitter dorati. Per un risultato chic e sofisticato. Tutti i glitter contenuti all’interno dei prodotto sono biodegradabili, come dalla recente normativa che ha imposto il bando dello microplastiche nei prodotti cosmetici a partire da ottobre 2023.

La linea di glitter per capelli di Zara: come ricreare l’acconciatura ultra luminosa

Protagonista della campagna di lancio della nuova linea di Zara è la giovanissima modella Kaia Gerber. In collaborazione con Guido Palau, ha creato un breve tutorial passo dopo passo per riprodurre l’acconciatura ultra scintillante da sfoggiare durante le feste. Come affermato dall’hairstylist, la quantità di gel o lacca applicata sui capelli determina il risultato finale: puoi donare alla tua chioma un semplice tocco lucente o un effetto dorato brillante evidente. La collezione Glitter in Gold comprende anche alcune forcine dalla rifinitura dorata, ideate per impreziosire maggiormente il vostro look e conferire anche alle acconciature più semplici un tocco scintillante. Completa l’esclusiva linea il pettine a denti larghi, realizzato per facilitare la creazione delle vostre acconciature. Dettagli scintillanti, accessori preziosi, per rendere la nostra chioma indimenticabile. Cosa aspettate? La linea di Zara è disponibile ora nei negozi selezionati e sul sito online del brand. Un kit beauty che non può assolutamente mancare durante le feste imminenti!

