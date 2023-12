Il bracciale saldato al polso? La nuova tendenza 2024 da non perdere

Il bracciale saldato al polso: questa è la nuova tendenza 2024, assolutamente imperdibile. Se anche voi siete curiose e vorreste saperne di più, per poter regalare o per regalarvi un bracciale saldato al polso, allora questo è di certo l’articolo perfetto per voi. Siete pronte a sapere tutto sulla moda dei bracciali da saldare al polso?

Le caratteristiche della tendenza del bracciale saldato al polso

Un gioiello simbolico eppure semplice ed essenziale: un sottile cordoncino d’oro unito al polso con una saldatura a laser, che non necessita di alcuna chiusura.

Durante la propria esperienza di acquisto, un acquirente ha la possibilità di scegliere tra una grande selezione di catene, variando nello spessore e nel colore dell’oro. Inoltre, è possibile anche optare per aggiungere charms.

Per finire, un esperto provvederà alla chiusura definitiva del gioiello, eseguita con una saldatrice laser in pochi minuti. Ci si ritroverà così con un oggetto personalizzato su misura che rappresenta un’esperienza speciale, magari condivisa con una persona cara, e del legame che c’è tra di loro.

Il valore dei gioielli risiede nella loro significatività: la loro presenza simboleggia un legame immutabile come un bracciale saldato. Come un filo d’oro, anche la persona con cui condividiamo il gioiello ci sarà sempre al nostro fianco. Per questo motivo, è un’ottima idea regalo per le occasioni speciali.

Processo e Costi della Saldatura

Atelier VM per la prima volta, ha dato vita a un’idea che ha stravolto i principi dell’oreficeria tradizionale, trasformando il bracciale da saldare al polso in uno dei prodotti più desiderati dalle gioiellerie italiane ed estere.

I prezzi dei gioielli dipendono dal loro modello, dallo spessore e dal materiale utilizzato. Di solito, le varianti più preziose sono in oro 18 kt, bianco, giallo o rosa, ma non mancano opzioni più economiche in argento 925. Il prezzo di base si aggira intorno ai 100 euro, tuttavia può raggiungere anche le migliaia.

Per quanto riguarda la saldatura, essa avviene sempre con la stessa procedura: l’operatore inserisce la mano in un macchinario a laser, sotto la guida di uno specialista, che provvederà a chiudere il gioiello in pochi minuti. Se si ha la necessità di rimuovere l’oggetto, si può farlo nello stesso centro dove è stato effettuato il sigillo.

Alternative all’originale

Sullo shop online del brand GioiaPura è possibile acquistare gioielli minimal, simili a un bracciale saldato al polso, ma anche più elaborati con charms. La varietà di bracciali online permette a chiunque di trovare quello che meglio si adatta alle proprie esigenze. In particolare, Lylium e GioiaPura offrono i Bracciali Infinito, con una forma sottile che ricorda il gioiello con sigillo, mentre Swarovski propone bracciali impreziositi da pietre. Tra i Bracciali Amicizia, invece, vi colpiranno quelli di Kidult, personalizzabili con una grande varietà di frasi incise per ogni occasione.

Indipendentemente da quale scelta facciate, siamo sicuri che tra questi bracciali troverete quello più adatto alle vostre esigenze e che regalerà emozioni a chi lo riceverà!

Il bracciale saldato al polso è diventato un fenomeno sui social: adesso spetta sola a voi scegliere quello perfetto.

