Manca veramente poco alla fine dei saldi invernali 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono gli ultimi, ma imperdibili, acquisti che si possono fare.

Saldi 2024, gli ultimi (imperdibili) acquisti: cosa comprare?

Manca meno di un mese alla fine dei saldi invernali 2024. Si sa, il periodo degli sconti è il momento migliore per comprare quel capo o quell’accessorio che desideriamo da tanto ma che non potevamo permetterci. Nonostante siamo quasi alla fine dei saldi invernali, in realtà si possono trovare ancora tante offerte. Vediamone insieme qualcuna:

Giubbotto biker oversize effetto consumato di Mango : il giubbotto biker sarà uno dei capi must have per le prossime stagioni calde, quindi perché non approfittare delle ultime offerte? Da Mango potete trovare il giubbotto biker oversize effetto consumato, collo a V con rever, maniche lunghe, dotato di tre tasche a zip, bottoni di metallo, chiusura a zip sul lato anteriore e cintura regolabile. Il costo è di 79,99 euro, ora in saldo a 29,99 euro!

Pantaloni a sigaretta di H&M: comodi ed eleganti, perfetti per le prossime stagioni. Disponibili in saldo in diversi colori, ovvero nero, giallo e beige. Si tratta di pantaloni sartoriali in tessuto dalla linea ampia, a vita alta con patta con cerniera e bottone e gancetto nascosti. Presenta tasche laterali oblique e tasche a filetto dietro, gamba a sigaretta con pinces in alto e pieghe davanti e dietro. Il costo di questi pantaloni è di 29,99 euro, ora in saldo a 14,99 euro.

Quando finiscono i saldi 2024?

I saldi invernali 2024 sono iniziati lo scorso 5 gennaio e finiranno il prossimo 28 febbraio. Ci sono quindi ancora poco più di un paio di settimane per approfittare degli ultimi sconti di stagione. Non c’è quindi tempo da perdere!

