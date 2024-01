Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono tutti i trend moda del 2024.

Moda e fashion: tutti i trend del 2024

Il 2024 è iniziato da ormai da un mese ma già si hanno le idee chiare su quello che andrà di moda quest’anno e quello invece no. I trend online, quelli che vediamo ogni giorno su TikTok, non solo si diffondono nel giro di un giorno ma si consumano altrettanto velocemente. Ci sono però alcuni fashion trend che invece ci accompagneranno per tutto questo 2024 appena cominciato. Vediamo quindi adesso insieme quali le tendenze moda più forti di quest’anno:

I mini dress : per questo 2024 gli abiti mini si arricchiscono di preziosi dettagli: perle, cristalli e paillettes saranno gli assoluti protagonisti dei nostri abiti, al fine di essere più scintillanti che mai.

: per questo 2024 gli abiti mini si arricchiscono di preziosi dettagli: perle, cristalli e paillettes saranno gli assoluti protagonisti dei nostri abiti, al fine di essere più scintillanti che mai. Le frange: sono di tendenza già da qualche stagione, ma in questo 2024 saranno ancora più protagoniste, in particolare le micro frange, ovvero quella frange super sottili ma in grado di regalare quel tocco in più ai nostri capi.

sono di tendenza già da qualche stagione, ma in questo 2024 saranno ancora più protagoniste, in particolare le micro frange, ovvero quella frange super sottili ma in grado di regalare quel tocco in più ai nostri capi. Le trasparenze : gli abiti sexy e trasparenti quest’anno non saranno indossati solamente in occasione di serate speciali, ma gli stessi abiti che indossiamo tutti i giorni per andare in ufficio saranno appunto caratterizzati dalle trasparenze.

: gli abiti sexy e trasparenti quest’anno non saranno indossati solamente in occasione di serate speciali, ma gli stessi abiti che indossiamo tutti i giorni per andare in ufficio saranno appunto caratterizzati dalle trasparenze. Lo stile preppy: polo, cardigan, pullover, camicie, il tutto abbinato a minigonne a balze per un look preppy super cool. Per questo 2024 lo stile preppy diventa quindi molto più femminile ed elegante.

polo, cardigan, pullover, camicie, il tutto abbinato a minigonne a balze per un look preppy super cool. Per questo 2024 lo stile preppy diventa quindi molto più femminile ed elegante. Pizzo e tulle: le tendenze 2024 spingono su abiti con strati di pizzo e tulle, per un look super romantico. Non c’è quindi anno migliore per tirare fuori tutta la vostra femminilità e la vostra dolcezza.

le tendenze 2024 spingono su abiti con strati di pizzo e tulle, per un look super romantico. Non c’è quindi anno migliore per tirare fuori tutta la vostra femminilità e la vostra dolcezza. Color ghiaccio: tra i colori di tendenza per questo 2024 spicca su tutti il color del ghiaccio, quindi un azzurro molto chiaro, colore che, tra l’altro, abbiamo già visto più volte sulle passerelle.

tra i colori di tendenza per questo 2024 spicca su tutti il color del ghiaccio, quindi un azzurro molto chiaro, colore che, tra l’altro, abbiamo già visto più volte sulle passerelle. I sandali con i calzini: a tante di noi non piace, ma quest’anno le tendenze puntano tutte sui sandali e décolleté indossate rigorosamente con i calzini, di qualunque genere, lunghezza e anche colore.

a tante di noi non piace, ma quest’anno le tendenze puntano tutte sui sandali e décolleté indossate rigorosamente con i calzini, di qualunque genere, lunghezza e anche colore. Le slingback: sono loro la calzatura dell’anno, sia con che senza tacco, eleganti e seducenti sono perfette sia da indossare per occasioni speciali ma anche nella vita di tutti i giorni.

sono loro la calzatura dell’anno, sia con che senza tacco, eleganti e seducenti sono perfette sia da indossare per occasioni speciali ma anche nella vita di tutti i giorni. La borsa oversize: per quanto riguarda invece gli accessori, ecco che la borsa del 2024 è quella oversize, in grado quindi di contenere tutto ciò che ci occorre.

per quanto riguarda invece gli accessori, ecco che la borsa del 2024 è quella oversize, in grado quindi di contenere tutto ciò che ci occorre. I maxi orecchini: anche gli orecchini in questo 2024 si portano maxi, capaci così di dare un tocco chic in più al nostro outfit.

Il quiet luxury, il trend moda 2024

Nel 2023 si è diffuso il trend del quiet luxury, ovvero un nuovo approccio al lusso, che diventa discreto e silenzioso. Anche in questo 2024 si andrà verso questa direzione, si punta su una eleganza discreta e non ostentata, senza loghi in vista. Un lusso costruito non tanto sull’estetica ma sulla qualità.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Primavera 2024, le tendenze moda: 20 capi must have

Come vestirsi alla moda con pochi soldi: ecco 10 outfit furbi