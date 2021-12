Kate Middleton è da sempre icona di moda e stile tanto che ogni suo outfit diventa sempre chiacchieratissimo. La consorte del principe William non ha sbagliato un colpo neanche questa volta indossando un maglioncino natalizio molto semplice ed elegante. Non si tratta di un capo d’abbigliamento comune tanto che anche il prezzo può risultare proibitivo.

Kate Middleton maglione Natale, non un comune capo di abbigliamento

I più attenti appassionati avranno notato soprattutto un dettaglio non trascurabile. Il maglione indossato dalla Duchessa di Cambridge è una creazione italiana del popolare brand Miu Miu. Particolarmente pregiata la stoffa così come i dettagli di questo maglione. Il capo d’abbigliamento, reso inconfondibile dal colletto bianco, è realizzato in cachemire. Ad impreziosire il vestito sono i bottoni in madreperla e le roselline che donano alla Duchessa un look sobrio, eppure allo stesso tempo impeccabile.

Kate Middleton maglione Natale, il costo

Ma quanto costa esattamente il maglione di Natale della Duchessa di Cambridge? Se da un lato, Kate Middleton ci ha abituati in diverse occasioni con look semplici e allo stesso tempo accessibili, in questo caso il prezzo non risulta decisamente alla portata del cittadino medio. Il costo del capo di abbigliamento è infatti di ben 1400 euro.

Kate Middleton maglione Natale, il tradizionale concerto

L’occasione per indossare un simile outfit è stata del resto solenne.

La Duchessa di Cambridge ha sfoggiato il maglione durante il concerto di Natale, un’istituzione ormai che verrà trasmessa anche in tv la sera del 24 dicembre sull’emittente Itv. “Sono così entusiasta di ospitare Together at Christmas qui all’Abbazia di Westminster”, ha dichiarato Kate Middleton in video.