Ecco alcune idee per regali di Natale economici per i colleghi di lavoro.

Non sapete cosa regalare ai vostri colleghi di lavoro per Natale? Siete nel posto giusto. All’interno di questo articolo vedremo infatti quali sono i regali di Natale perfetti per i vostri colleghi, senza spendere troppo.

Regali di Natale 2023 per i colleghi di lavoro

Ci siamo, manca un mese a Natale ed è arrivato il momento di pensare ai regali di Natale. Oltre ai famigliari, agli amici di sempre, in molti amano anche farsi regali tra colleghi di lavoro. C’è da dire che sono probabilmente i regali più difficili da fare, in quanto solitamente si conoscono molto meno i gusti dei colleghi rispetto a quelli di parenti e amici. Vediamo quindi adesso insieme 20 idee regalo senza spendere troppo.

Regali di Natale economici 2023: 20 idee perfette per colleghi di lavoro

Volete fare dei regali ai vostri colleghi di lavoro senza spendere troppo? Vediamo insieme 20 idee regalo che potrebbero fare al caso vostro:

Penna a sfera Parker Jotter: uno dei regali più classici ma sempre graditi. Si tratta di una penna a sfera in acciaio inossidabile con finitura cromata e contenuta in una elegante confezione regalo. Potete trovarla su Amazon al costo di 12 euro. Moleskine Agenda Settimanale: altro regalo classico ma molto utile. Si tratta di una agenda tascabile con copertina rigida. Disponibile su Amazon al costo di 10 euro. Tisane assortite: se avete delle colleghe amanti delle tisane ecco il regalo perfetto. Potete trovarle su Amazon a vari prezzi e gusti. Crema mani: altro regalo super utile soprattutto per questi mesi freddi. Ne trovate praticamente ovunque anche a basso costo. Grupo Erik – Plannet da Tavolo: regalo perfetto per i colleghi più sbadati, dove potranno annotare impegni, riunioni, call da fare. Lo trovate su Amazon al costo di 7,90 euro. Scalda tazza da scrivania: altro regalo perfetto, soprattutto se avete colleghi freddolosi e amanti di caffè e tè. Potete trovarla su Amazon a differenti prezzi. Thermos: altro regalo classico, magari optare per un thermos con disegni simpatici o personalizzato. Anche in questo caso ne trovate tanti in vendita su Amazon. Kepeak Organizer da scrivania: regalo perfetto per colleghi disordinati. Piccolo ma capiente e per niente ingombrante. Lo trovate su Amazon al prezzo di 16 euro. Supporto cellulare da scrivania: un’altra idea regalo che può essere molto utile, soprattutto per chi usa spesso il cellulare. Ne trovate tantissimi su Amazon. Candele: se avete colleghi che amano rilassarsi quando tornano a casa, ecco che una bella candela profumata può essere il regalo giusto. Tote bag: di gran moda e perfette per coloro che portano sempre tante cose in ufficio. Magari sceglierne una personalizzata. Magliette personalizzate: uno dei regali che vanno per la maggiore ultimamente e anche un modo per portare allegria all’interno dell’ufficio. Ideali da regalare al collega più “burlone”. Cuffie: se avete un collega che ama ascoltate la musica, un paio di cuffie sono il regalo perfetto. Ne trovate tante in vendita su Amazon. Palline antistress: ideali per colleghi che sono sempre sotto stress. Ne trovate tante in vendita, anche simpatiche, su Amazon. Post-it Dispenser a forma di gatto: regalo simpatico e utile per un collega che ama i gatti. Lo trovate su Amazon al costo di 20 euro. Cioccolatini: se avete colleghi particolarmente golosi, ecco che una confezione di cioccolatini può essere la scelta azzeccata. Lunch Box: se avete notato che un vostro collega a un porta pranzo brutto o rovinato, potete regalargliene uno voi. Diffusore di oli essenziali: uno dei regali più originali e che sarà super apprezzato da tutti in ufficio! Amazy Amaca per i piedi: altro regalo super utile per chi sta tanto tempo seduto alla scrivania. La trovate su Amazon al costo di 9 euro. Buono regalo Amazon: se proprio non sapete cosa regalare, un buono regalo Amazon farà sicuramente felici tutti.

