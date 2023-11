È il momento di pensare ai regali di Natale 2023, con qualche idea originale per una donna che ha già tutto. Scegliere i regali non è sempre facile, per questo è importante pensarci in tempo.

Regali Natale 2023, cosa regalare a una donna che ha tutto? 15 idee originali

Anche se manca ancora un mese a Natale, le feste sono sempre più vicine ed è il momento di iniziare a pensare ai regali per le persone a cui vogliamo bene. Non è sempre facile scegliere il regalo giusto, per questo è importante pensarci in tempo. Ci sono tantissime proposte in commercio, ma cosa si può regalare ad una donna che ha già tutto? In realtà è sempre consigliato puntare su qualcosa di personalizzato o di utile, in modo da superare l’ostacolo e trovare qualcosa di originale da donare. Scegliere un regalo personalizzato può essere la scelta giusta per non andare incontro a doppioni, soprattutto se la persona a cui vogliamo donarlo è a noi molto vicina . Ci sono altre idee semplici da valutare per l’occasione.

Cosa regalare ad una donna che ha tutto? Ecco 15 idee originali!

Libro da colorare: può sembrare un regalo troppo semplice e banale, ma in realtà può contenere un messaggio speciale. Ci sono libri da colorare contro l’ansia, contro lo stress, per rilassarsi e ritrovare la serenità. Sicuramente si può trovare quello giusto per ogni persona; Gioco di società: questi giochi vanno bene a qualsiasi età. Ovviamente bisogna sperare che la donna in questione non abbia già il gioco scelto, poi sarà come regalarle un po’ di tempo da trascorrere ridendo e divertendosi con amici e parenti; Bracciale personalizzato: un bel modo per incidere un messaggio sul cuore di una persona a cui vogliamo bene, che potrà portarlo sempre con sé; Targa musicale: negli ultimi tempi va molto di moda regalare una targa musicale, con il codice Spotify per ascoltare la canzone scelta e una foto per personalizzarla; Calendario con frasi: ne esistono davvero tanti. Da quelli con frasi filosofiche a quelli che vi faranno ridere ogni giorno dell’anno. Basta scegliere il tema e trovare quello giusto; Calzini: ultimamente hanno creato moltissimi modelli di calzini, con confezioni davvero originali. La confezione sushi, le calze con le scritte sotto il piede, e chi più ne ha più ne metta; Smartbox esperienze: uno smarbox per regalare un’esperienza diversa dal solito potrebbe essere un’idea originale per far fare qualcosa di nuovo, per rompere gli schemi ed uscire dalla routine; Matite piantabili: matite piantatili con semi di fiori o di verdure, per disegnare, scrivere e far nascere piante bellissime; Coperta personalizzata: per questa stagione invernale, perché non regalare una meravigliosa coperta di pile con foto e scritte stampate? Un’idea davvero originale e utile; Coupon erotici: per dare un po’ di pepe all’interno di una coppia, si possono regalare dei coupon erotici per lei, così da dare libero sfogo ad ogni sua fantasia; Mappa del mondo da grattare: se la donna in questione ama viaggiare, è il momento di regalarle una mappa del mondo da grattare, in modo che possa piano piano segnare tutti i luoghi magici che visita; Diffusore di aromi: un regalo utile e rilassante, per prendersi cura della propria casa e del proprio tempo domestico; Set di trucchi o prodotti: se la donna in questione ama il beauty e si prende particolarmente cura di se stessa, potete regalarle set di trucchi o prodotti, che sicuramente non andranno sprecati; Polaroid: un regalo sempre originale e molto apprezzato, che consente di immortalare i momenti felici e creare ricordi bellissimi; Robot aspirapolvere: un aiuto per le pulizie che sicuramente verrà apprezzato da ogni donna.

