Una ragazza di 25 anni della provincia di Potenza, in Basilicata, è stata trovata morta nel suo appartamento a Napoli. La giovane viveva nel capoluogo campano perchè era una studentessa universitaria.

Ragazza di 25 anni trovata morta in casa: ipotesi malore

Silvia Sabato, 25 anni, studiava archeologia a Napoli. Il suo appartamento era situato nella zona universitaria della città. Il decesso di Silvia Sabato risale allo scorso 20 luglio 2022. A dare la notizia è stato il primo cittadino di Bella, il comune il provincia di Potenza di cui era originaria la giovane vittima. Non è ancora chiara la dinamica della morte della 25enne ma si esclude l’omicidio o l’aggressione poichè non vi erano tracce di violenza sulla salma.

L’ipotesi è quella di un malore improvviso. Ai lati della bocca della vittima sono state trovate tracce di sangue. Sarà l’autopsia a stabilire la causa del decesso.

Le parole di sindaco di Bella

Leonardo Sabato, sindaco di Bella, ha annunciato la scomparsa di Silvia sui propri canali Social. Il primo cittadino ha scritto: “Dolore e sgomento per la morte di un’altra giovane vita strappata alla famiglia, ai parenti e agli amici.

La morte è sempre un mistero, ma quando essa colpisce una giovane ragazza si perde ogni equilibrio. Per ora non ci resta che il silenzio e stringerci al dolore della famiglia. Riposa in pace Silvia“.