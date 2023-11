Scopriamo insieme quali sono i 10 capi Rabanne H&M da acquistare per l’autunno inverno 2023. La data di lancio della nuova e scintillante collezione è ufficialmente arrivata.

Rabanne H&M: lanciata la nuova collezione

L’attesa è ormai finita e oggi, 9 novembre 2023, è la data ufficiale del lancio della scintillante collezione Rabanne H&M. Stiamo parlando di capi davvero brillanti, con un tocco futuristico, pronti per essere acquistati subito anche online. Dopo essere stata presentata durante la Paris Fashion Week, con un party esclusivo, il brand ha celebrato il lancio della collezione a Milano, con una special guest davvero d’eccezione, ovvero Patty Pravo, che ha sempre un fascino magnetico e abbagliante, perfettamente in linea con i capi che sono stati lanciati. A partire da oggi la collezione è accessibile a tutti, nei flagship store di Milano e Roma e sul sito di H&M. Si tratta di una collezione decisamente moderna e futuristica, con tocchi davvero brillanti e scintillanti. Il punto fermo riguarda il divertimento, la voglia di leggerezza, lo scintillio e un’atmosfera decisamente elettrizzante. Al centro troviamo l’iconico stile anni ’60 e ’70 della casa di moda fondata da Paco Rabanne, con dettagli futuristici, tante paillettes e maglie metalliche, in perfetto stile da dancefloor. I pezzi chiave della collezione sono formati da paillettes scintillanti, dischi a specchio e rete a maglia in un metallo riciclato, ma ci sono anche abiti in delicato chiffon decorati da strass, top e leggings in jersey con stampa leopardata, accenni floreali, capi con dettagli gioiello e molto altro. Sono incredibili anche gli accessori, con dettagli brillanti, maxi volumi e un tocco davvero unico. Ogni capo viene inteso come una vera e propria esperienza, un’esplorazione sensoriale di materiali che asseconda il movimento, puntando tutto su una straordinaria voglia di ridere, ballare, sentirsi leggeri e vivere.

Rabanne H&M, 10 capi must have per l’Autunno Inverno 2023

La nuova collezione Rabanne H&M è ufficialmente accessibile a tutti. È arrivato il momento di acquistare questi meravigliosi capi, prima che diventino sold out. Elle ha scelto 10 capi che vanno assolutamente acquistati:

Miniabito : un micro abito realizzato con dischi di paillettes interconnesse color oro e argento, decisamente leggero e scintillante;

: un micro abito realizzato con dischi di paillettes interconnesse color oro e argento, decisamente leggero e scintillante; Gonna lunga : una gonna lunga in jersey elasticizzato interamente ricoperta di paillettes e dischi in oro;

: una gonna lunga in jersey elasticizzato interamente ricoperta di paillettes e dischi in oro; Abito : un abito in maglia metallica con scollo a V e gonna drappeggiata, assolutamente da non perdere;

: un abito in maglia metallica con scollo a V e gonna drappeggiata, assolutamente da non perdere; Top : un bellissimo top con mantella in chiffon trasparente e dettagli di strass in vetro, super luccicante;

: un bellissimo top con mantella in chiffon trasparente e dettagli di strass in vetro, super luccicante; Abito leopardato : un abito dalla linea molto aderente, ulteriormente definito da una cintura in vita con una maxi fibbia, rigorosamente leopardato;

: un abito dalla linea molto aderente, ulteriormente definito da una cintura in vita con una maxi fibbia, rigorosamente leopardato; Abito lungo : abito lungo in maglia jacquard con collo alto e dettaglio cut out sullo scollo, ricoperto da una stampa floreale, decisamente di moda, in perfetto stile anni ’70;

: abito lungo in maglia jacquard con collo alto e dettaglio cut out sullo scollo, ricoperto da una stampa floreale, decisamente di moda, in perfetto stile anni ’70; Giacca : seguendo lo stile di Paco Rabanne, si consiglia una giacca corta sartoriale in lana, ricamata con dettagli floreali e bottoni in oro in stile militare;

: seguendo lo stile di Paco Rabanne, si consiglia una giacca corta sartoriale in lana, ricamata con dettagli floreali e bottoni in oro in stile militare; Pantaloni a zampa : un modello in maglia jacquard con una stampa molto vivace, in perfetto stile anni ’70;

: un modello in maglia jacquard con una stampa molto vivace, in perfetto stile anni ’70; Orecchini : dei maxi orecchini triangolari in metallo decorati con paillettes pendenti e perline;

: dei maxi orecchini triangolari in metallo decorati con paillettes pendenti e perline; Diadema: un diadema decisamente in stile futuristico, arricchito da dischi con paillettes interconnesse e perline.

