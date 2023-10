Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla nuova collezione H&M e Paco Rabanne. Una collaborazione molto attesa, tutta da scoprire, che sicuramente sarà un successo.

H&M e Paco Rabanne: in arrivo la nuova collezione tutta da scoprire

Julien Dossena, direttore creativo di Paco Rabanne, che è diventato ufficialmente Rabanne, ama moltissimo stringere collaborazioni con i grandi nomi del mondo della moda. Non possiamo non citare quella con Zalando, ad inizio anno, e quella con Jean Paul Gaultier, in occasione della Haute Couture Autunno Inverno 2023/24. Il direttore creativo di Rabanne non si è fermato e il 2 ottobre, con un party parigino nel famoso nightclub Silencio, alla presenza di tantissime star internazionali, come Cher, Elle Fanning, e Irina Shayk, ha annunciato la collaborazione della maison con H&M. La collezione Rabanne H&M sarà lanciata ufficialmente il 9 novembre 2023, in selezionati store H&M e online, sul sito ufficiale del marchio. Di questa collezione farà parte l’abbigliamento femminile, maschile e gli accessori, ma anche oggetti per decorare la casa.

H&M e Rabanne, la nuova collezione: tutti i dettagli

Come riportato da Elle, star come Irina Shayk, Elle Fanning, Iris Law, Alton Mason, Jared Leto, Damson Idris, Ashley Graham, Tina Kunakey e Cher sono alcuni dei super ospiti della serata speciale che hanno potuto indossare in anteprima i capi della collaborazione. Basta dare un’occhiata ai loro look incredibilmente sexy e sparkling per capire che la collezione Rabanne H&M sarà davvero sensazionale, perfettamente in sintonia con la maison francese, da sempre sinonimo di sensualità e libertà. Anche l’evento è stato una celebrazione allo spirito libero, con le performance della pop star svedese Robyn e della dj e producer sudcoreana Peggy Gou. “Qual è il luogo migliore per svelare una collezione fatta per divertirsi se non un’iconica discoteca? È stata una gioia rivelare la collaborazione Rabanne H&M a Parigi, con i nostri ospiti che hanno potuto scoprire il potenziale di questa collezione versatile” ha dichiarato Ann-Sofie Johansson, Head of design e Creative Advisor di H&M.

Entrando nel dettaglio possiamo svelare che la collezione è piena di reti gioiello, paillettes specchiate e strass, nelle nuance argento, oro e viola, che vanno a decorare minidress, gonne e top che rievocano i classici abiti da discoteca anni ’60 di Paco Rabanne, oltre a copricapi con frange, maxi orecchini, giacche militari con ricami dorati e una linea davvero molto audace. Lo scopo sembra quello di riprendere in mano un pezzo di storia della moda per le nuove generazioni, in chiave più attuale e di conseguenza più leggera e divertente. “Rabanne è sempre stato un marchio gioioso e questo evento ha catturato perfettamente l’energia che si ritrova anche nella collezione Rabanne H&M. Voglio che le persone si sentano libere quando indossano i nostri capi, è stato bello vedere gli ospiti divertirsi e abbracciare lo spirito edonistico della collezione” ha dichiarato Julien Dossena, direttore creativo di Rabanne.

