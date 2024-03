L’ultima tendenza nel mondo della moda sembra essere arrivata direttamente dal futuro: la maschera da cyborg. Un accessorio rilasciato da pochi giorni sul commercio che sta attirando l’attenzione non solo per il suo aspetto, ma anche per il suo prezzo esorbitante. L’accessorio in questione è la maschera prodotta dal marchio Balenciaga, indossata da Kim Kardashian durante la sua apparizione a Parigi. Ma quanto costa esattamente questo accessorio di alta moda? Scopriamolo insieme.

Kim Kardashian, la maschera Balenciaga è un accessorio futuristico

La maschera Balenciaga è stata presentata al mondo come un accessorio futuristico, una sorta di maschera da cyborg che si indossa come un paio di occhiali. Realizzata in poliuretano, è stata lanciata come un’anticipazione esclusiva online sul sito della maison. In soli tre giorni dal suo debutto in passerella, ha registrato il sold-out, diventando velocemente un oggetto di desiderio per molti appassionati di moda. Il fatto che l’abbia indossata proprio Kim Kardashian, durante un evento a Parigi, scegliendo il modello total dark, ha contribuito alla popolarità dell’accessorio. La sua apparizione con la maschera Balenciaga ha fatto impazzire i fan e ha suscitato l’interesse dei media di tutto il mondo. Questa però non è la prima volta che la modella statunitense indossa una maschera di Balenciaga. È successo anche nel 2022, indossando la maschera in lattice ideata dallo stilista Demna Gvasalia.

Kim Kardashian, maschera Balenciaga: il prezzo esorbitante

Ma quanto costa esattamente questa maschera da cyborg indossata da Kim Kardashian? Il prezzo è un dettaglio che ha fatto storcere il naso a molti. Disponibile in tre varianti – nero, bianco e tartarugato – il costo per questo accessorio è di ben 2500 euro. Cifra che però sembra non aver frenato il desiderio di coloro che cercano di seguire le ultime tendenze della moda a ogni costo, letteralmente.

Kim Kardashian: curiosità

Oltre alla sua passione per la moda di lusso, Kim Kardashian è nota per la sua personalità poliedrica. La sua carriera abbraccia diversi settori: dalla sua carriera televisiva all’attività imprenditoriale nel settore della cosmesi con il suo marchio KKW Beauty. Inoltre, Kim è anche attiva nel campo dell’attivismo sociale. Utilizza la sua piattaforma per sensibilizzare su questioni importanti come la riforma carceraria e i diritti LGBTQ+. L’imprenditrice è anche una madre premurosa. Ha quattro figli con il rapper Kanye West, ormai suo ex marito dal 30 novembre 2022. La sua vita privata è stata spesso oggetto di discussione sui tabloid e sui social media, ma nonostante tutto ha sempre dimostrato di saper gestire la sua immagine pubblica.

Kim Kardashian è diventata un’icona di stile e bellezza nel corso degli anni, in grado di influenzare e introdurre nuove tendenze di moda e di make-up in tutto il mondo.

