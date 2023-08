Scopriamo insieme quanto costa la borsa più economica di Saint Laurent, con il prezzo dei modelli più accessibili. Il noto marchio di moda crea delle borse particolarmente amate, di grande qualità, a prezzi solitamente molto alti.

Quanto costa la borsa più economica di Saint Laurent?

Acquistare una borsa di Saint Laurent è un vero e proprio sogno per moltissime donne, che desiderano sfoggiare un modello tra i più amati del noto marchio di moda. Si tratta di borse davvero molto belle, di alta qualità, ma sicuramente anche molto costose, che rientrano tra gli accessori di lusso. Nonostante questo, esistono alcuni modelli di borse di Saint Laurent che possono essere acquistate cercando di risparmiare. Come si è notato per tanti marchi di lusso, non è sempre la dimensione a fare il prezzo. Anzi, esistono modelli di borse più grandi a prezzi più bassi e pochette minuscole che costano di più. Sicuramente prima di acquistare un modello bisogna pensare a diverse caratteristiche importanti che riguardano anche l’utilità e la comodità, oltre all’eleganza e allo stile. Navigando direttamente sul sito ufficiale del noto marchio, si scopre che la borsa più economica tra quelle presenti sul catalogo è la Cassandre Custodia per Smartphone con Tracolla, che non è una vera e propria borsa in grado di contenere diversi oggetti, ma più che altro un modo per portarsi dietro il proprio cellulare e sfoggiare una custodia di lusso, che ha tutte le fattezze di una reale borsa, di piccole dimensioni. Il suo prezzo è di 575 euro. La borsa che non funziona da custodia e che costa meno è la Pochette Kate in pelle Grain De Poudre, al costo di 950 euro.

Quanto costa la borsa più economica di Saint Laurent? Prezzo e modelli

Esistono moltissimi modelli di borse di Saint Laurent, particolarmente amate dalle donne e tra le borse più desiderate di sempre. Sul sito ufficiale, nel catalogo, si nota che i prezzi partono dai 500 euro per le custodie smartphone, inserite tra le borse, per poi passare ai 900 euro per le borse più piccole e diversi modelli di pochette. Le borse shopping in pelle, che sono più grandi, costano 990 euro e sono inserite tra le più economiche di grandi dimensioni. Si passa a 1.100 euro per le borse Monogam Nolita mini in pelle di agnello, e lo stesso prezzo per la borsa Panier media in rafia. Per quanto riguarda le altre borse i prezzi salgono. Circolando sul web si possono trovare delle ottime offerte che riguardano alcuni modelli del marchio e ci sono anche diverse donne che, non potendo permettersi nessuno dei modelli in commercio, decidono di valutare qualche opzione tra le offerte dell’usato. Valutando bene sul web le varie offerte, si possono trovare anche dei modelli piccoli nuovi, come pochette o borsa a tracolla mini, con un costo intorno ai 300 euro.