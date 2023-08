Quanto costa la borsa più economica di Chanel? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Quanto costa la borsa più economica di Chanel? Prezzo e modello

Chanel è senza dubbio uno dei marchi di alta moda più amati al mondo, non solo per i vestiti ma anche per gli accessori, in particolare per le borse. Sono davvero tantissime le borse Chanel, di diversi colori e dimensioni. Se vi state chiedendo qual è la borsa Chanel più economica la risposta è la borsa piccola in pelle di agnello e metallo effetto argentato. Le dimensioni del prodotto sono 13,5 x 17 x 8 cm. Questa borsa è disponibile in due colori diversi, rosso e nero. Il costo è di 4.500 euro. Questa borsa è disponibile anche nel formato classico, 15,5 x 25,5 x 6,5 cm al costo di 9.700 euro in sei colori diversi.

Questa è quindi la borsa più economica di Chanel, ma non la più richiesta. Al primo posto infatti c’è l’intramontabile Chanel 2.55.

Chanel 2.55, perché è la borsa Chanel più amata?

Coco Chanel diceva che “the best thing in life are free. The second best are very expensive”. La borsa Chanel 2.55 è la più amata e la più richiesta, ma è anche molto costosa. Questa borsa deve il suo nome alla sua data di nascita, è stata infatti prodotta febbraio del 1955. Fu creata da Coco Chanel dopo averla pensata per ben 25 anni. Il suo obiettivo era quello di riuscire a creare una borsa che lasciasse le mani libere ma che fosse anche elegante, raffinata e spaziosa. All’inizio era realizzata in jersey, poi in pelle di agnello o vitello, il che ha fatto aumentare di molto il prezzo. Il merito della catena intrecciata e le doppie C sulla chiusura va a Karl Lagerfeld, che rilanciò la borsa circa una quarantina di anni fa.

Il prezzo di questa borsa è davvero proibitivo, forse proprio per questo è così tanto desiderata. Vediamo adesso quanto costa oggi la Chanel 5.22 e i modelli disponibili, che potete trovare sul sito ufficiale di Chanel: