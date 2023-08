Scopriamo insieme quanto costa la borsa più economica di Louis Vuitton. Ci sono diversi modelli un po’ più economici, per permettere a chi lo desidera di acquistare una borsa di questo brand di lusso senza spendere eccessivamente.

Quanto costa la borsa più economica di Louis Vuitton? Prezzo e modelli

Una borsa di Louis Vuitton spesso è un vero e proprio sogno per moltissime ragazze e moltissime donne. Si tratta di borse bellissime, di grande qualità, ma anche molto costose, che rientrano tra gli articoli di lusso. Esistono, però, anche una serie di borse del famoso marchio francese che possono essere acquistate cercando di risparmiare. Contrariamente a quanto pensa la maggior parte delle persone, non è la dimensione a fare il prezzo. Esistono delle shopper, anche piuttosto grandi, che costano meno di 1.500 euro e per questo brand è sicuramente un prezzo accessibile, mentre alcune pochette, per quanto minuscole, arrivano a costare anche 6000 euro. Nonostante questo, una delle borse più economiche di Louis Vuitton è la Pochette Easy Pouch On Strap Pelle Monogram Empreinte, che costa “solo” 1.240 euro. Si tratta indubbiamente di una tra le borse più economiche del brand, ma molte donne preferiscono spendere qualcosina in più e avere una shopper più capiente, da utilizzare in più occasioni, con la possibilità di inserire al suo interno numerosi oggetti. Quando si decide di spendere così tanto per una borsa bisogna anche tenere conto di alcune caratteristiche, come la grandezza, la capienza, il colore, la versatilità, in modo da investire in qualcosa che verrà utilizzato spesso.

Borse Louis Vuitton: i modelli sotto i 2000 euro

Parlare di borse al di sotto dei 2000 euro probabilmente per molte donne sembra pura follia, ma bisogna sottolineare che per un brand come Louis Vuitton si tratta di prezzi davvero economici rispetto agli altri prodotti del marchio. Tra le borse che costano meno di 2000 euro troviamo: