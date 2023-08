Qual è la borsa più economica di Prada? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Quanto costa la borsa più economica di Prada? Prezzo e modelli

Prada è uno dei marchi di alta moda più conosciuti e amati al mondo, non solo per quanto riguarda l’abbigliamento ma anche per quanto riguarda gli accessori, come ad esempio le borse. Sono davvero tante le borse di Prada, di diversi colori e dimensioni. Ma, qual è la borsa Prada più economica? La borsa di Prada più economica è la Mini Borsa in Re-Nylon, alta 14 cm e larga 24,5 cm, caratterizzata da una linea essenziale ed enfatizzata dall’iconico logo triangolo in metallo smaltato. Questa borsa è ottenuta dal riciclo delle materie plastiche raccolte negli oceani, è dotata di un manico in pelle che consente anche di portarla a spalla. Oltre al nero, questa borsa è disponibili in altri colori, ovvero celeste, giallo cedro, alabastro e deserto. Il costo è di 590 euro.

Questa quindi è la borsa più economica di Prada, ma non tra le più richieste, dove per esempio abbiamo le borse Prada Galleria.

Borsa Prada Galleria, perché è tra le borse più amate?

Le borse di Prada sono tra le più amate al mondo, uno dei modelli più ambiti e desiderati è il modello Prada Galleria, borsa amatissima anche da tante celebrities, come ad esempio Katie Holmes e Scarlett Johansson. Una borsa caratterizzata da una classicità e da una eleganza senza tempo, dalle linee perfette e leggere. Il nome è stato dato in onore del primo negozio aperto a Milano, in Galleria Vittorio Emanuele II. La borsa Prada Galleria è nata nel 2007 e da allora è stata costantemente reinventata. Sono realizzate in pelle Saffiano, un materiale brevettato da Mario Prada che rende la pelle di vitello resistente ai graffi e all’acqua. Vediamo insieme quali sono i modelli disponibili della borsa Prada Galleria:

Borsa Galleria Mini : le misure sono 14,5 x 20 x 9,5 cm. Manico in pelle, portachiavi removibile in pelle, tasche esterne con chiusura zip sono alcune tra le caratteristiche di questa borsa super elegante adatta a una serata romantica. Disponibile in tanti colori, il prezzo va dai 3.000 ai 5.500 euro .

: le misure sono 14,5 x 20 x 9,5 cm. Manico in pelle, portachiavi removibile in pelle, tasche esterne con chiusura zip sono alcune tra le caratteristiche di questa borsa super elegante adatta a una serata romantica. Disponibile in tanti colori, il prezzo va dai . Borsa Galleria Small: le misure di questa borsa sono 16,5 x 24,5 x 11 cm. Ha i manici in pelle, la tracolla regolabile e rimovibile in pelle, le finiture in metallo, la chiusura con bottoni laterali a pressioni e all’interno presenta due tasche di cui una con zip. Disponibile in diversi colori e anche in Special Edition. Il prezzo va dai 3.200 ai 6.000 euro .

le misure di questa borsa sono 16,5 x 24,5 x 11 cm. Ha i manici in pelle, la tracolla regolabile e rimovibile in pelle, le finiture in metallo, la chiusura con bottoni laterali a pressioni e all’interno presenta due tasche di cui una con zip. Disponibile in diversi colori e anche in Special Edition. Il prezzo va dai . Borsa Galleria Medium : 19,5 x 28 x 12 cm, queste sono le misure di questa borsa. Manici in pelle e tracolla regolabile e removibile, logo lattering in metallo su triangolo in pelle frontale sono alcune delle caratteristiche di questa borsa, disponibile in diversi colori. Il prezzo è di 3.500 euro.

: 19,5 x 28 x 12 cm, queste sono le misure di questa borsa. Manici in pelle e tracolla regolabile e removibile, logo lattering in metallo su triangolo in pelle frontale sono alcune delle caratteristiche di questa borsa, disponibile in diversi colori. Il prezzo è di Borsa Galleria Large: 24 x 32 x 13,5 cmq le misure di questa borsa. Spaziosa ed elegante con quattro tasche interne di cui una con zip. Disponibile in diversi colori, il costo è di 3.800 euro.

Sul sito ufficiale di Prada potete trovare tutti i dettagli di queste meravigliose borse.