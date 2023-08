Prada lancia la nuovissima linea make up per l’autunno 2023: i prezzi

Scopriamo insieme quali sono i prezzi della nuova linea make up di Prada per l’autunno 2023.

Scopriamo insieme quali sono i prezzi della nuova linea make up di Prada per l’autunno 2023. Una linea cosmetica davvero molto attesa, con tanti prodotti da scoprire, che conquisteranno tutte le appassionate.

Prada lancia la nuovissima linea make up per l’autunno 2023

Prada ha lanciato una nuova linea cosmetica, con prodotti make up e skincare. La linea è sul mercato dal 1 agosto e propone Skin, per la routine completa dalla skincare al make up. Come riportato da Vanity Fair, i prodotti hanno formulazioni sensoriali skin-fusing, realizzati con un fragranza leggera creata dalla maestra profumiera Daniela Andrier. Formulate con accordi di vaniglia, eliotropio e iris, le formulazioni Skin e Color emanano fragranze che inevitabilmente rimandano al mondo Prada. La linea skincare è anche amplificata dalla Adapto.gn Smart Technology, un complesso che la aiuta a rispondere alle esigenze della pelle a seconda dell’ambiente, in tempo reale. La tecnologia si basa su attivi naturali adattogeni, in perfetta sinergia con principi dermoattivi e dermocosmetici, acido ialoronico, vitamina CG e ceramidi. Il magazine WWD ha dato questo importante annuncio, riportando le dichiarazioni della stilista Miuccia Prada e di Raf Simons, co-direttori della maison. “Che cosa significa bellezza oggi? Questa domanda è stata al centro del nostro lavoro con L’Oréal. Abbandonando tutti i cliché del passato, crediamo che la bellezza oggi sia la rappresentazione della propria personalità, nel nome della libertà e fiducia in se stessi” hanno dichiarato.

Prada vuole puntare tutto sulla cura. “L’idea di ‘cura’ è stata determinante. Cura come gesto e come necessità, per il proprio benessere. Gli importanti risultati che la ricerca ha raggiunto in questo campo ci hanno consentito di lavorare su cosmetici ad alta efficacia” hanno spiegato i co-fondatori. Fino ad oggi Prada si era occupata di beauty solo con le fragranze, ma i nuovi prodotti sembrano essere già un successo, grazie al fatto che si basa su un concetto di bellezza contemporaneo.



Prada lancia la nuovissima linea make up per l’autunno 2023: i prezzi

Vanity Fair ha svelato quali sono i veri protagonisti di questa nuova era del brand Prada, che sta già conquistando il mondo del beauty. Tra i prodotti viene citato il Prada Augmented Skin – The Cleanser, ad un costo di 95 euro. Della stessa linea troviamo anche il siero, al costo di 370 euro, e la crema, che ha un prezzoli 360 euro. Per quanto riguarda il make up, viene citata una palette occhi composta da quattro colori, al costo di 80 euro, e un balsamo labbra, al prezzo di 40 euro. Di grande qualità anche il fondotinta Reveal Skin Optimizing, che costa 60 euro, e il rossetto al costo di 45 euro. I prodotti Prada sono tutti di grande qualità, ma ovviamente il prezzo non è tra i più accessibili. Questi sono alcuni esempi dei costi dei prodotti, ma sicuramente le appassionate non potranno farne a meno.