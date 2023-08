Scopriamo quanto costa la borsa più economica di Hermes, quali sono i modelli più accessibili e il loro prezzo. Si tratta di borse molto amate e sempre alla moda, che hanno prezzi particolarmente alti.

Quanto costa la borsa più economica di Hermes?

Hermes è un marchio di lusso molto amato dalle donne. I suoi prodotti di grande qualità sono tra i più desiderati in commercio, ma è anche vero che sono tra i più costosi. Se la qualità è così alta, sale inevitabilmente anche il prezzo, per questo per molte donne avere una borsa di Hermes rimane un semplice sogno. I prezzi non sono accessibili a tutte, ma si tratta sicuramente di pezzi davvero unici nel loro genere. Sfogliando il catalogo sul sito ufficiale del noto marchio di moda, si può notare che la borsa che costa meno attualmente in commercio ha un prezzo davvero molto alto. Stiamo parlando della Borsa Herbag Zip 31 Retourné, che viene venduta a 2.170 euro. È una borsa in tela militare e vacchetta Hunter, con finiture metalliche placcate argento e palladio, pochette interna piatta amovibile con zip, tasca posteriore esterna con zip, manico ripiegatile e tracolla. Può essere portata a mano oppure indossata sulla spalla con l’apposita tracolla ed è disponibile in vari colori. Si tratta di una borsa davvero molto bella, di grande qualità e proprio per questo viene venduta ad un prezzo così alto. È una delle più economiche, mentre quella che costa di più supera i 7000 euro.

Hermes: le borse più economiche e quella più amata

Sul sito ufficiale di Hermes i prezzi sono alle stelle, adatti alla tipologia di borse di lusso in vendita. Girando sul web si possono trovare dei modelli delle collezioni più vecchie a prezzi più modesti, e molte donne scelgono anche di acquistarle di seconda mano, per riuscire a risparmiare sul prezzo ma coronare il loro sogno di poter sfoggiare una borsa Hermes. La borsa più amata in assoluto di questo marchio, come forse già saprete, è la Birkin, famosa in tutto il mondo e tra le più desiderate di sempre. Un vero e proprio mito, citato spesso anche al cinema e nelle serie tv, prima fra tutti Sex and the City. La Birkin è sempre stata il sogno di moltissime donne ma il suo prezzo si aggira intorno ai 7.000 euro. In realtà viene considerato come investimento di grande valore, ma ovviamente non tutte le donne hanno così tanti soldi da spendere per una borsa. Pensate che non è neanche la borsa di Hermes che costa di più. La più costosa è senza dubbio la Kelly 25 Himalaya, un vero sogno proibito per tante appassionate di moda. È grande solo 25 centimetri, ma il suo valore è stimato tra i 120.000 e i 160.000 euro. Per questo molte donne scelgono di acquistare delle borse Hermes di vecchie collezioni o di seconda mano. Se si desidera qualche modello nuovo, però, si può puntare su quelli che abbiamo citato, che si trovano sul catalogo ufficiale, con un costo intorno ai 2.000 euro, tra le più economiche del marchio.