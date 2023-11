Quali sono gli orari migliori per pubblicare su Vinted i capi da vendere? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Vinted è la piattaforma online per vendere e comprare vestiti di seconda mano. Se avete dei vestiti che non usate più, il modo migliore per dargli una “seconda vita” e guadagnarci anche qualcosa è provare a venderli su Vinted. Per vendere un capo su Vinted, innanzitutto bisogna registrarsi alla piattaforma, creando quindi il proprio profilo personale, dopo di che potete iniziare a vendere ciò che non mettete più. Dovete sapere che ci sono anche degli orari strategici per pubblicare i vostri capi da vendere, per far sì che abbiano più visibilità. Ecco quali sono:

Dal lunedì al venerdì: dalle 21.00 alle 22.00

Il sabato e la domenica: dalle 11.00 alle 13.00

Questi quindi sono gli orari migliori per mettere in vendita i vostri capi che non usate più.

Vinted: le strategie per guadagnare di più

Come abbiamo appena visto, Vinted è una piattaforma davvero eccezionale, anti spreco, permette infatti di dare una seconda vita a vestiti che uno non indossa più. Oltre a ciò consente anche di guadagnarci dei soldi. Oltre agli orari strategici in cui conviene pubblicare gli annunci, ci sono anche altre cose da prendere in considerazione per far sì che non solo i nostri capi appaiano nelle ricerche ma che un possibile acquirente ne venga subito attratto. Vediamo insieme alcuni consigli utili da mettere in pratica:

Stagioni : il consiglio è, ad esempio, se siamo a inizio primavera, non mettete capi invernali, ma concentratevi sui capi primaverili ed estivi. Stessa cosa se siamo in pieno inverno, aspettate a pubblicare capi tipicamente estivi.

: il consiglio è, ad esempio, se siamo a inizio primavera, non mettete capi invernali, ma concentratevi sui capi primaverili ed estivi. Stessa cosa se siamo in pieno inverno, aspettate a pubblicare capi tipicamente estivi. Promozione : la promozione degli articoli è fondamentale. La descrizione del prodotto non solo deve essere chiara, ma deve essere anche accattivante, deve invogliare il possibile acquirente a cliccarci sopra. Importante è anche inserire parole chiave adatte al target al quale vi state riferendo.

: la promozione degli articoli è fondamentale. La descrizione del prodotto non solo deve essere chiara, ma deve essere anche accattivante, deve invogliare il possibile acquirente a cliccarci sopra. Importante è anche inserire parole chiave adatte al target al quale vi state riferendo. Aggiornare: altra cosa fondamentale è aggiornare regolarmente le vostre inserzioni con articoli nuovi e interessanti. Più il vostro “negozio” sarà pieno e vario, più un acquirente si sentirà sicuro nell’acquistare da voi.

altra cosa fondamentale è aggiornare regolarmente le vostre inserzioni con articoli nuovi e interessanti. Più il vostro “negozio” sarà pieno e vario, più un acquirente si sentirà sicuro nell’acquistare da voi. Gli orari: come detto precedentemente, ci sono alcuni orari strategici nei quali è meglio pubblicare i capi da vendere. Dal lunedì al venerdì dalle 21.00 alle 22.00, il sabato e al domenica dalle 11.00 alle 13.00.

come detto precedentemente, ci sono alcuni orari strategici nei quali è meglio pubblicare i capi da vendere. Dal lunedì al venerdì dalle 21.00 alle 22.00, il sabato e al domenica dalle 11.00 alle 13.00. Rispondere: altro consiglio è rispondere senza far passare troppo tempo a una domanda da parte del possibile acquirente e cercare di essere il più cortesi possibile. Creare un rapporto di fiducia è la prima mossa per portare a termine la vendita.

Questi quindi sono alcuni consigli per riuscire a vendere di più su Vinted e quindi anche a guadagnarci di più. Ovviamente la qualità e lo stato dell’articolo sono fondamentali, però seguendo questi consigli le possibilità di vendere sono sicuramente maggiori.

