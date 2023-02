Pier Luigi Pasino: chi è l’attore nel cast di La legge di Lidia Poët

Pier Luigi Pasino è un attore alessandrino che fa parte del cast della nuova serie Netflix, La Legge di Lidia Poet. Interpreta il ruolo di Enrico, il fratello della prima avvocata italiana. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Pier Luigi Pasino nel cast della serie La Legge di Lidia Poet

L’attore alessandrino Pier Luigi Pasino fa parte del cast della serie tv La legge di Lidia Poet, ispirata alla vera storia della prima avvocata italiana. Dal 15 febbraio vedremo l’attore nei panni di Enrico Poet, il fratello della protagonista, interpretata da Matilda De Angelis. Nella serie vedremo moltissimi battibecchi tra i due personaggi, per via di una “questione famigliare irrisolta”, un nodo che verrà sciolto nel corso dei sei episodi, che seguiranno i casi dell’avvocata e la sua coraggiosa battaglia per essere riammessa all’Ordine degli Avvocati.

Lidia Poet è una figura molto importante nella lotta per i diritti delle donne e per arrivare al suffraggio universale, come ha ricordato lo stesso Pasino, molto orgoglioso di questo ruolo. Una storia piena di determinazione, che parla di una donna che ha lottato per poter svolgere la sua professione, che le era stata impedita in quanto donna. Il fratello Enrico, interpretato da Pasino, è anche lui un avvocato, ha un ruolo molto importante nella vita della donna.

Per l’attore questo ruolo è stato una sfida molto importante. Si è preparato per la sua interpretazione studiando accuratamente tutti i testi di diritto dell’epoca, aiutato dal compagno di sua cognata, un avvocato dei giorni nostri. Essendo nato ad Alessandria, durante le riprese di La legge di Lidia Poet in Piemonte si è sentito perfettamente a casa. “Soprattutto durante le riprese a Torino c’era spesso una fitta nebbia. La troupe, che veniva da Roma, era persa. Io, invece, mi sentivo a casa” ha dichiarato.

Pier Luigi Pasino: chi è?

Pier Luigi Pasino non è al suo esordio. Il debutto è arrivato con il film Texas di Fausto Paravidino, quando studiava recitazione a Genova. Negli anni ci sono stati diversi piccoli ruoli, prima dell’inizio delle riprese della serie Netflix, come l’importante parte in Lovely Boy, film diretto da Francesco Lettieri e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Quello ne La legge di Lidia Poet è il suo primo ruolo da co-protagonista in una serie. A teatro, invece, l’attore è già abituato ad essere al centro della scena. La sua prima esperienza risale agli anni del liceo e non ha mai smesso di recitare. È nato ad Alessandria nel 1981 e ha frequentato il liceo scientifico Galileo Galilei, per poi avvicinarsi alla recitazione seguendo un corso tenuto a scuola da Luigi Todarello. Un corso che prevedeva uno scambio culturale più che una vera vocazione, ma che hanno acceso una scintilla nei confronti della recitazione. Dopo il diploma ha incontrato Massimo Mesciulam, suo insegnante alla scuola di recitazione di Genova. L’attore ha creato una sua compagnia, con cui ha girato i teatri mettendo in scena testi inglesi di drammaturgia contemporanea e ha portato anche avanti la sua attività di musicista, con il gruppo Luke & The Lion e con il progetto solista Pasino.