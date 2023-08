Qual è il piatto preferito dalla giovane attrice Zendaya? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Il piatto preferito da Zendaya che anche tu devi provare

Zendaya, classe 1996, è una delle giovani attrici più apprezzate al mondo, famosa soprattutto per il ruolo di Rue Bennet, una diciassettenne tossicodipendente alla ricerca del suo posto nel mondo, nella serie televisiva “Euphoria“. Ma, qual è il suo piatto preferito? Per prima cosa va detto che Zendaya è vegetariana fin da quando era poco più di un bambina, l’attrice è infatti molto sensibile e ama gli animali e l’ambiente, perciò non mangia né carne né pesce. Il suo piatto preferito è l’insalata di riso, che condisce rigorosamente con prodotti vegetali. Questo piatto, tipicamente estivo, è quindi quello più amato dalla giovane attrice statunitense. Vediamo insieme quali sono gli ingredienti che usa Zendaya per realizzare questo piatto e come prepararlo.

Riso integrale

Brodo vegetale

Olio di oliva (un cucchiaio)

Una cipolla piccola

Due carote

Una zucchina

Due cucchiai di succo di limone

Sale q.b.

Pepe q.p

Per prima cosa, in un pentolino portare ad ebollizione l’acqua e aggiungere il brodo vegetale e procedere poi con la normale cottura del riso integrale, per il tempo che c’è scritto sulla confezione. Una volta cotto, il riso va scolato e lasciato raffreddare. Intanto bisogna lavare e pulire la zucchina e tagliarla a rondelli. In una pentola mettere l’olio d’oliva, la cipolla tritata e poi cuocere per qualche minuto la zucchina, che deve essere croccante. Le carote vanno tagliate a rondelli e messe in una pirofila, dopo di che si aggiunge la zucchina e il riso e si mescola tutto per bene. A questo punto si mette il succo di limone, il sale e il pepe e ed ecco che l’insalata di riso tanto amata da Zendaya è pronta per essere mangiata!

Cosa mangia di solito Zendaya?

Come detto in precedenza, Zendaya è vegetariana da quando aveva 11 anni, perciò non mangia né carne né pesce. Il suo piatto preferito, come abbiamo visto prima, è l’insalata di riso, con carote e zucchine e succo di limone. Ma, a parte questo piatto, cosa mangia solitamente la giovane attrice statunitense? Zendaya non ama molto fare colazione ma è a conoscenza del fatto che la colazione sia il pasto più importante della giornata, quindi si sforza e mangia o i pancake con frutta e nutella, oppure si prepara delle omelettes accompagnate da pane integrale e da un bicchiere di succo di arancia. Per pranzo invece prima mangiava una porzione di ramen, ma quando ha saputo che negli aromi presenti nella preparazione di questo piatto c’è anche del pollo ha smesso di mangiarlo, e adesso mangia solitamente un piatto di verdure o i noodles. Per quanto invece riguarda la cena, la giovane attrice americana a volte mangia solamente del gelato, che è un altro dei suoi cibi preferiti, ma ovviamente non sarebbe salutare mangiare solo il gelato tutte le sere. Quindi Zendaya per cena mangia o un’insalata mista oppure qualche piatto vegetariano in qualche fast food.