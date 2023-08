Uno dei piatti preferiti dalla Regina Elisabetta è italiano. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di che piatto si tratta.

Lo sapevate che il piatto preferito della Regina Elisabetta è italiano?

Il ricordo della Regina Elisabetta II, scomparsa l’8 settembre del 2022 all’età di 96 anni, è ancora vivo e saldo nel cuore non solo dei cittadini inglesi ma di quelli di tutto il mondo. Tra i piatti preferiti dalla Regina ce n’era uno italiano, ovvero il risotto alle erbette. Il capo chef Massimo Sperga, a servizio del Quirinale da tantissimi anni, ha svelato che nel 2014 la Regina si recò in visita a Roma dove poté gustare un delizioso risotto alle erbette: “la Regina è venuta a pranzo. In seguito si ricordò di tutto ciò che aveva mangiato. Avevamo servito un risotto alle erbette fresche, che ci ha detto che amava”. Il risotto alle erbette era quindi uno dei piatti preferiti dalla Regina Elisabetta, che amava moltissimo anche la carne e il pesce grigliato, serviti con un contorno di verdure rigorosamente coltivate nell’orto reale. Primo fra tutti la sogliola di Dover alla griglia servita con spinaci e zucchine. In generale comunque la dieta della Regina era povera di grassi e ricca di fibre.

Lo chef Enrico Derflingher ha trascorso 3 anni a Windsor e ha rivelato che la Regina impazziva per il suo risotto, poi divenuto il risotto Regina Vittoria, la cui ricetta, nel caso in cui abbiate voglia di assaggiarlo, la potete trovare sul sito di Enrico Derflingher. Tra gli ingredienti troviamo il gambero rosso siciliano, il riso Carnaroli e il Parmigiano Reggiano.

Cosa mangiava solitamente la Regina Elisabetta? Il menù

Come abbiamo appena visto, il piatto preferito dalla Regina Elisabetta è italiano, il risotto alle erbette. Ma, cosa mangiava solitamente la Regina Elisabetta? Un menù tipo, secondo la British Telecommunications, era questo: si iniziava con una tazza di fine porcellana di Earl Grey Tea, senza zucchero né latte, insieme a qualche biscotto. La colazione era a base di frutta e cereali, soprattutto gli Special K, ma a volte sceglieva pane tostato e marmellata e, per le occasioni speciali, uova strapazzate con salmone affumicato e tartufo grattugiato. Prima del pranzo la Regina si concedeva un drink leggero a base di gin e Dubonnet, ovvero un vino dolce aromatico, con limone e ghiaccio. A pranzo pesce e verdure oppure pollo grigliato e insalata. Dopo il té delle 5.00, per la cena generalmente la Regina mangiava uno tra agnello, manzo arrosto, montone, gallo cedrone sempre accompagnati da verdure. Per finire un bicchiere di Champagne e un dolce leggero e fresco, come ad esempio le fragole di Balmoral o le pesche bianche coltivate presso il castello di Windsor e del cioccolato. La Regina Elisabetta amava molto il cioccolato, a differenza del figlio, Re Carlo III, il quale invece non ama i dolci in generale.

C’erano anche dei cibi che la Regina Elisabetta odiava, infatti non sopportava ad esempio l’aglio e cercava di non mangiare né pasta né patate, perché troppo pesanti. Tra i cibi vietati anche la cipolla.