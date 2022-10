È un’invenzione destinata ad entrare nella storia del mondo della moda, quella a cui hanno dato vita gli stilisti Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant, che alla Paris Fashion Week hanno presentato il loro “Spray Dress”, avvalendosi di una modella d’eccezione, ossia Bella Hadid.

Bella Hadid e lo “Spray Dress” alla Parigi Fashion Week: la moda diventa magia

Quando moda e scienza si incontrano, si può dar vita ad una vera e propria magia, è quello che ha dimostrato il brand Coperni alla Paris Fashion Week, che è attualmente in corso di svolgimento nella capitale francese e si concluderà ufficialmente il 4 ottobre 2022.

Coperni a conclusione della sua sfilata ha deciso di mostrare l’invenzione rivoluzionaria dei due stilisti Meyer e Vaillant, spruzzando un abito sul corpo della top model Bella Hadid, si tratta di qualcosa di incredibile.

Che cos’è lo “Spray Dress” e perchè potrebbe rivoluzionare il mondo della moda?

La magia dell’abito spray, che è stato creato per la prima volta in pubblico sul corpo dalla splendida top model Bella Hadid, è resa possibile dal Fabrican.

Il Fabrican è un tessuto spruzzabile, che si configura come il frutto di ricerche e studi condotti per circa dieci anni dallo stilista Manel Torres e dal dottor Paul Luckham.

Tale tessuto è a base di polimeri e fibre naturali, la sua caratteristica peculiare è quella di solidificarsi a contatto con l’aria.

L’abito che si ottiene con il Fabrican è modellato sul corpo e privo di cuciture, ma soprattutto è lavabile e riutilizzabile, volendo può essere eventualmente sciolto e spruzzato nuovamente su un nuovo cartamodello.

In tal senso, non è difficile immaginare come quest’invenzione, che dovrebbe fare il suo debutto ufficiale in commercio entro massimo due anni, sia destinata a cambiare e rivoluzionare completamente il mondo della moda. A dimostrazione di ciò, il Time ha già inserito il Fabrican tra le 50 invenzioni dell’anno.

Bella Hadid e la magia dell’abito modellato sul suo corpo: ecco tutti i dettagli

La presentazione di Coperni è diventata un vero e proprio show, che ha stupito non solo i presenti, ma anche chi ha avuto modo di assistere alla magia dello “Spray Dress” da casa; il video che mostra l’esatto momento in cui l’abito viene spruzzato sul corpo di Bella Hadid è infatti diventato virale.

La supermodella si è presentata in passerella indossando solo della lingerie e dopo aver raggiunto una piattaforma, è stata raggiunta da due tecnici che, avvalendosi dell’utilizzo di due pistole a spray, le hanno creato addosso un abito lungo e di colore bianco, con questo la Hadid ha sfilato, dopo che un’assistente ha apportato degli aggiustamenti stilistici.

Gli stilisti di Coperni, Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant, hanno precisato che la collezione primavera-estate 2023 del brand, è stata progettata per valorizzare ed esaltare le silhouette femminili e al contempo per tener conto delle innovazioni scientifiche sui materiali impiegati per la realizzazione dei capi d’abbigliamento.