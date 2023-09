Esiste un orario perfetto per fare l’amore? A quanto pare si, esiste, e dipende anche dalla fascia d’età in cui ci troviamo. A rivelarlo è un esperto del sonno dell’Università di Oxford.

Perchè dovresti fare l’amore sempre alla stessa ora? L’orario perfetto non è casuale

Avete mai pensato di fare l’amore sempre alla stessa ora? Vi vogliamo svelare che esiste un orario perfetto per fare l’amore, che non è affatto casuale, anzi. A quanto pare, l’orario migliore in cui la luce del giorno favorisce la produzione di testosterone è sono le 8.20 di mattina. A dirlo è Paul Kelly dell’Università di Oxford, esperto del sonno e dei cicli circadiani. Tenendo conto che con l’età i cicli tendono a modificarsi, per i 40 enni l’orario ideale sarebbe alle 22.20, considerando che l’attività sessuale libera l’ormone ossitona, che favorisce il sonno. Per quanto riguarda i 50enni l’orario ideale è alle 22, mentre si anticipa per i 60enne, in cui l’orario perfetto diventa le 20. Il dottor Kelly ha fatto una vera tabella delle attività da svolgere negli orari migliori. Per esempio, nei 20enni la produzione di oressina, che regola il ritmo sonno e veglia, è un po’ pigra, mentre il testosterone è alle stelle, per questo i giovani hanno difficoltà a svegliarsi, ma l’ora del risveglio potrebbe essere perfetta per fare l’amore. Secondo l’esperto i giovani dovrebbero andare in palestra dopo le 17 e dedicarsi a tv e computer dopo le 20. Possono anche studiare dopo le 22. Ma le altre età hanno ritmi diversi, che coinvolgono inevitabilmente anche la sfera sessuale.

L’orario perfetto per fare l’amore secondo l’età

Tra i 20 e i 30 anni la situazione inizia a cambiare. L’attività sessuale è bene svolgerla sempre di primo mattino, ma ci sono altre accortezze nelle attività in generale. L’attività lavorativa ha il suo picco alle 10.40 e non bisogna pranzare oltre le 14, mentre la palestra e la piscina dopo le 19. L’orario di cena è l’ideale per la socializzazione e si può andare a letto dopo le 23, soprattutto se ci si alza presto per andare a lavorare, possibilmente dopo aver fatto l’amore. Dopo i 30 anni ci si sveglia prima e in questo caso si suggerisce come orario ideale per fare l’amore le 22.20, prima di andare a dormire, in modo da favorire il sonno. Gli orari si stravolgono tra i 50 e i 60 anni, con la sveglia non oltre le 7 e la colazione alle 7.30, tenendo conto del metabolismo rallentato. A questa età ci vogliono più accortezze, come fare attività fisica leggera e non mettersi alla guida dopo aver mangiato troppo. Ma per quanto riguarda l’attività sessuale si continua a consigliare l’orario serale, intorno alle 22.30, sempre per favorire il sonno. Per quanto riguarda gli over 60, meglio anticipare il sesso intorno alle 20, facilitando il sonno grazie al rilascio di ossitocina.