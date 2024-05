Peeling chimici: cosa sono e come farli

Nel settore della bellezza sono diversi i trattamenti e rimedi efficaci per combattere le rughe, le macchie e altri segni del tempo che compaiono sul viso. Uno dei più efficaci e usati nei saloni di bellezza sono i peeling chimici che forniscono tutti i benefici adatti grazie agli esfolianti attivi contenuti. Vediamo come applicarli sul viso.

Peeling chimici

Sono considerati dei veri e propri trattamenti di bellezza molto apprezzati al punto che i peeling chimici aiutano, tramite diversi benefici, a combattere e ridurre o anche eliminare gli inestetismi cutanei di diverso tipo e natura. Tramite l’esfoliazione da scegliere a seconda del tipo di pelle stimolano il rinnovamento delle cellule aiutando così ad avere una pelle più liscia.

Il turnover o rinnovamento cellulare risulta essere fondamentale in questo tipo di trattamento dal momento che lavora sulla pelle mantenendola giovane ed elastica. Infatti serve a combattere i vari inestetismi come segni d’espressione a cui lungo il corso del tempo e il passare dell’età si va incontro. Sono metodi da effettuare con salone esperto in quanto non è possibile farli a casa.

I peeling chimici sono particolarmente apprezzati quando si tratta di problemi riguardanti la pelle come per esempio le rughe, le macchie, ma anche le cicatrici acneiche oppure la rosacea o anche la cheratosi e la dermatite seborroica. Esfoliano la pelle grazie alle sostanze chimiche provvedendo così a un rinnovamento delle cellule.

Un processo o trattamento del genere risulta essere particolarmente efficace anche per quanto riguarda le cellule del derma danneggiate e quindi aiuta a ridurre delle cicatrici favorendo così il rinnovamento cutaneo e dei tessuti.

Peeling chimici: gli esfolianti

Un trattamento di bellezza come i peeling chimici avviene tramite l’esfoliazione, quindi attraverso i vari esfolianti che sono scelti a seconda dell’inestetismo da correggere. Si possono usare sia esfolianti a base chimica che di altro tipo proprio per favorire il rinnovamento cellulare. Le sedute e la tipologia variano in base ai vari inestetismi o imperfezioni della pelle.

I peeling viso sono quelli maggiormente usati e si avvalgono di esfolianti chimici singoli oppure abbinati tra loro. Gli acidi della frutta che comprendono l’acido glicolico ma anche l’acido mandolino sono sicuramente tra i più efficaci da usare. Sono esfolianti utili a trattare inestetismi come le rughe e l’acne anche se per quest’ultimo è particolarmente indicato l’acido salicilico.

L’acido tricloroacetico è un altro tipo di esfoliante da usare nei peeling chimici e risulta essere particolarmente apprezzato soprattutto per quanto riguarda le cicatrici dovute a verruche o a rughe non troppo superficiali. L’acido retinolico è altrettanto indicato anche perché combatte e tratta le macchie del viso.

Il trattamento varia ma ogni seduta dura fino a 60 minuti circa e solitamente ci vogliono fino a 4 mesi per ottenere risultati utili e importanti a tal fine e in tal senso.

Tra i vari esfolianti dei peeling chimici anche l’acido salicilico fondamentale per una pelle rigenerata.