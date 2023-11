Pax Jolie Pitt, figlio adottivo di Angelina Jolie e Brad Pitt, si è scagliato contro l’attore, dicendo che ha reso la vita un vero inferno. Il 19enne ha dichiarato che il padre adottivo è una “persona spregevole”.

Pax Jolie contro il padre Brad Pitt: “Hai reso la vita un inferno costante”

Dopo Zahara Jolie, anche il fratello adottivo Pax ha deciso di prendere le parti di Angelina Jolie, svelando di non essere per niente in buoni rapporti con il padre Brad Pitt. La ragazza tempo fa si era presentata senza il cognome del noto attore, ma ora il fratello di 19 anni si è spinto oltre, definendo l’attore come uno “stro**o di prima classe”. Queste parole sono emerse in un messaggio condiviso sui social che risale al 2020, ma che è stato reso pubblico soltanto ora dal Daily Mail. Pax è entrato a far parte della famiglia nel 2007, quando l’attrice aveva deciso di adottarlo da un orfanotrofio in Vietnam. All’epoca aveva solo tre anni e la madre biologica lo aveva abbandonato. Brad Pitt lo ha adottato in modo formale l’anno successivo. Come riportato dal Daily Mail, il rapporto tra padre e figlio non è mai stato particolarmente pacifico. Il 19enne sostiene che l’attore abbia reso la sua vita, e quella delle persone a lui vicine, “un inferno”. Il giovane lo aveva raccontato condividendo una storia su Instagram nel 2020, visibile solo agli amici più stretti, in occasione della festa del papà. Aveva condiviso delle accuse pesanti nei confronti del padre adottivo, definendolo anche un “essere umano spregevole”.

“Buona festa del papà a uno stron*o di prima classe. Dimostri ripetutamente di essere una persona terribile e spregevole. Non hai alcuna considerazione o empatia verso i tuoi quattro figli più piccoli che tremano di paura quando sono in tua presenza. Non capirai mai il danno che hai fatto alla mia famiglia perché non sei in grado di farlo. Hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Quindi, buona festa del papà fottuto essere umano orribile” sono state le parole di Pax Jolie.

Il rapporto di Brad Pitt con i figli dopo il divorzio da Angelina Jolie

Non si conoscono i motivi esatti per cui Pax Jolie senta questo odio così forte nei confronti del padre adottivo, ma probabilmente tutto è iniziato quando l’attore era un alcolista. Proprio a quegli anni risalirebbe la famosa lite in aereo, che avrebbe spinto Angelina Jolie a chiedere il divorzio e Maddox, primogenito, ad intervenire in difesa della madre. Maddox oggi ha scelto di non usare più il nome del padre nei documenti non ufficiali, dopo aver testimoniato nel processo a favore della madre. Anche Zahara si è presentata nella sua Università senza menzionare il cognome dell’attore. Diversa è la situazione con la diciassettenne Shiloh e i gemelli quindicenni Vivian e Knox. “Sa di aver perso molto tempo prezioso negli anni della battaglia per la custodia e oggi è determinato a non perdere un solo giorno” ha dichiarato una fonte a People, parlando di Brad Pitt e del rapporto con i suoi figli.

