Con il sopraggiungere dell’inverno, bisogna cominciare a rinnovare il guardaroba e indossare pantaloni che proteggano dai freddi. Tra i modelli che non possono assolutamente mancare, vi sono i pantaloni a vita alta adatti a qualsiasi occasione e momento. Vediamo cosa propongono le tendenze e come abbinarli.

Pantaloni a vita alta: trend

Continua l’ascesa di questo modello di pantaloni come si è avuto modo di vedere anche nelle passerelle per la stagione autunno-inverno 2020-2021. I pantaloni a vita alta, oltre a essere molto eleganti, sono un capo alla moda e particolarmente avvolgente e caldo, quindi perfetto per il periodo. Le tendenze li propongono in tantissimi modelli per accontentare i gusti di tutti.

Alberta Ferretti opta per dei pantaloni realizzati in lana e pelle per un modello molto elegante e sofisticato al tempo stesso, perfetto per le cerimonie e occasioni eleganti.

Il taglio con carrot e delle pinces adatto per gambe affusolate e lunghe. Chloè propone un capo molto casual con il pantalone a gamba larga a modello palazzo.

Alcuni stilisti e case di moda propongono dei pantaloni a vita che rimandano agli anni Settanta nelle versioni sia da giorno che da sera, con materiali leggeri o consistenti a seconda delle occasioni e del periodo. Harper’s Bazar punta su alcuni modelli che sono dei veri e propri classici intramontabili a cui è impossibile rinunciare.

Disponibile nei classici colori autunnali e con una struttura e un taglio degli anni Settanta che funziona molto bene e si trovano nelle sfumature senape o vinaccia.

Le tendenze propongono anche modelli in ecopelle dal taglio classico oppure realizzati in lana perfetti per la stagione. Altri ancora sono il classico modello sartoriale con cintura in vita e considerato uno dei grandi classici d’avere nel guardaroba. Per un look da ufficio, Michael Kors propone una svasatura sobria ed elegante.

Pantaloni a vita alta: come abbinarli

Sono un modello di pantalone che detta legge sia sulle passerelle, ma anche nelle vetrine durante questo periodo dell’anno. Impossibile rinunciare ai pantaloni a vita alta in quanto si tratta di un modello elegante e sobrio. Prima di tutto, è bene dire che ce ne sono di tutti i modelli: dagli skinny, molto eleganti sino al modello a palazzo adatto a figure longilinee, ma anche svasati.

Avete comprato dei pantaloni a vita alta, ma ora avete un problema perché non sapete come abbinarli? Niente paura, ecco come indossarli per creare un look diverso ogni volta. Allargano un po’ la zona del sedere e dei fianchi, ma danno un effetto pancia piatta. Si possono abbinare con qualsiasi cosa.

Per un look elegante, magari da ufficio, potete abbinare i pantaloni a vita alta con una camicia o blusa in raso o seta. Per snellire la figura optate per un body dall’effetto modellante da mettere sotto i pantaloni. Le t-shirt o i bustini sono capi adatti con cui abbinarli. Bisogna valorizzare la figura e non snaturarla o sformarla, quindi attenti a cosa scegliete d’indossare.

Per quanto riguarda le calzature da indossare con pantaloni a vita alta larghi, l’ideale sono scarpe molto alte, perfette le zeppe o anche gli stivaletti a metà caviglia oppure le scarpe con il plateau. Durante la stagione estiva potete abbinarli con un crop top che lasci scoperta la pancia, soprattutto se avete un addome piatto e snello.

Pantaloni a vita alta Amazon

Dal momento che, come si è visto, sono pantaloni in forte ascesa e che è possibile abbinarli in tantissimi modi, per spendere poco e approfittare di varie offerte, sul sito di Amazon trovate tantissimi modelli di cui approfittare. La classifica qui presente aiuta a scegliere alcuni pantaloni a vita alta tra quelli maggiormente apprezzati dagli stessi utenti dell’e-commerce.

1)Marchio Amazon find pantaloni vita

Un modello di pantalone a vita alta, paperbag con elastico in vita e molto stretto al fondo con linee aderenti e con risvolto nella parte inferiore di questo capo. Realizzato per il 57% in lino, 41% cotone e 2% elastan. Un prodotto di ottima qualità, molto comodo. Un pantalone alla moda e disponibile nei colori nero, verde, rosso e blu. Una offerta a tempo e in vendita con il 25% di sconto.

2)find. pantaloni donna

Un pantalone a vita alta con cintura in sacchetto di carta. Molto larghi al fondo e realizzati al 100% in poliestere. La cintura in vita è arricciata e presenta una fantasia a quadri. Adatto per un look elegante da ufficio. Potete indossarlo con una maglia aderente con scollo a barca e ballerine dal tacco alto per un look mozzafiato. Una delle offerte a tempo di Amazon e disponibile con il 7% di sconto.

3)Grace Karin pantaloni eleganti

Un modello di pantaloni a vita alta molto eleganti con cintura elasticizzata traspirante e confortevole, con fiocco alla vita e sulle gambe. Realizzato in poliestere e spandex. Due tasche sul davanti, un taglio slim e molto morbido e liscio. Potete abbinarli a scarpe con tacco alto. Un pantalone comodo e ottimo il rapporto qualità prezzo. Disponibile in tantissimi colori.

Insieme ai pantaloni a vita alta, un altro must have sono il modello in ecopelle molto apprezzato.