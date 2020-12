L’oroscopo 2021 per il segno dello Scorpione: che sorprese riserverà il nuovo anno?

Oroscopo 2021 Scorpione

Tenaci, carismatici, testardi e sempre sul pezzo, i nati sotto il segno dello Scorpione dovranno affrontare un 2021 molto movimentato.

Finalmente si potranno chiudere dei problemi che si trascinano da molto tempo.

Con il 2021 il sole tornerà a splendere, ma non tutto sarà rose e fiori. Dovrete guadagnarvi i successi e lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Equilibrio, costanza, sicurezza in se stessi sono gli ingredienti fondamentali per eccellere in ogni campo. Dimostrare le competenze sarà fondamentale, sempre con umiltà e mai sorpassando gli altri.

Si prospetta dunque un 2021 davvero interessante per i nati dal 22 ottobre al 23 novembre.

Ma ecco nel dettaglio l’oroscopo per quanto riguarda emozioni e relazioni, lavoro, salute e benessere.

Emozioni e relazioni

Per quanto riguarda le relazioni amorose, di amicizia ma anche familiari, sono all’orizzonte degli importantissimi cambiamenti. Il tempo è maturo per lasciar perdere situazioni in cui si è già perso troppo tempo. Tagliare via i rami secchi è un ottima soluzione per riprendere in mano la propria vita con serenità.

La cosa fondamentale da ricordare è che dopo una rottura, che può portare tristezza e malinconia, ci sarà sempre un nuovo modo di vivere da scoprire.

Sta alla forza di ognuno accettare il cambiamento e saperlo cogliere in modo positivo. Questo non vuol dire reprimere le proprie emozioni, al contrario accettarle e riuscire in questo modo a superare i periodi più bui.

Ci saranno piccoli problemi anche tra le coppie più consolidate, ad esempio con i Leone. Bene invece le coppie formate da Scorpione e Cancro. Ricordarsi che se il sentimento è veritiero, i piccoli problemi si possono semplicemente risolvere anche parlando.

Mettere da parte l’orgoglio e aprirsi è quindi la mossa giusta da fare.

Lavoro

Riflettere, valutare, ponderare. Sono queste le parole chiave che lo Scorpione deve tenere a mente soprattutto nel campo lavorativo.

Gli astri sono dalla parte giusta e già da inizio anno si potranno vedere dei cambiamenti in positivo rispetto alla situazione attuale. Non mancheranno i cambiamenti, le porte in faccia e le nuove opportunità.

Uscire dalla comfort zone può essere difficile per uno Scorpione, ma una volta superato questo scoglio, le soddisfazioni saranno tantissime.

Ci potranno essere notizia positive anche sul lato dei guadagni. Una vostra qualità potrà essere notata dalla persona giusta e questo farà si che possa avvenire quel tanto agognato passo in avanti professionale.

I più coraggiosi, con un pizzico di follia, potranno intraprendere delle nuove strade lavorative. Il duro impegno costante e la perseveranza faranno si che non ci possano essere delle situazioni irrisolvibili.

Salute e benessere

Urano è in opposizione. Questo vuol dire che per quanto riguarda la salute sia fisica che mentale ci saranno dei momenti non proprio positivi. La stanchezza, lo stress, l’apatia si faranno sentire soprattutto durante la prima parte dell’anno. Per contrastare queste sensazione ci si deve armare di buona volontà e pensieri felici. Proprio per questo sono super consigliate quelle attività che fanno bene sia alla mente che al corpo. Via libera quindi a passeggiate nel verde, scampagnate in montagna e a momenti di solitudine in totale relax.

Questa tendenza diminuirà con la fine dell’anno. Venere sarà infatti in Capricorno e lo Scorpione rifiorirà e uscirà dal suo guscio. Un nuovo equilibrio psicofisico caratterizzerà la fine del 2021 e un benessere spirituale ma anche del corpo sarà la norma.