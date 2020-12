L’oroscopo 2021 per il Leone: cosa riserveranno i prossimi 12 mesi?

Oroscopo 2021 Leone

Un anno importante, il 2021, per i nati sotto il segno del Leone. Amanti della conquista e degli obiettivi raggiunti lavorando sodo, avranno pane per i loro denti durante il prossimo anno.

Il Leone è un segno di fuoco, abituato a primeggiare e a dominare il mondo. Non per questo non è buono, anzi, molto spesso tende a eccedere in bontà per aiutare gli altri.

Il 2021 non sarà una passeggiata, non mancheranno momenti difficili in cui mancherà l’energia. Per contrastare questa tendenza è indispensabile che il Leone faccia uso di tutta la propria forza di volontà per andare avanti sempre a testa alta e con grinta.

Ecco nel dettaglio l’oroscopo 2021 per quanto riguarda emozioni e relazioni, lavoro, salute e benessere.

Emozioni e relazioni

Un anno altalenante per quanto riguarda le emozioni e le relazioni per il Leone. Saturno è in opposizione e proprio per questo sarà fondamentale fare delle scelte. Eliminare dalla propria vita delle persone negative, che non portano più emozioni positive nella vita. Non sarà semplice, ma una volta allontanate le negatività vi sentirete come se non aveste mai respirato prima.

Attenzione però alla rabbia e al risentimento. Non lasciarsi dominare dall’impulsività è il segreto per vivere serenamente sia con gli amici che con la propria metà.

La strada non sarà lineare nel 2021 neanche per le relazioni consolidate. Ci potranno essere dei cambiamenti improvvisi di rotta. L’arma vincente sarà farsi guidare dalle emozioni e non avere paura di esprimere le proprie sensazioni, anche se negative. Attenzione ai rapporti con gli Acquario e i Toro, non abbassate la guardia.

Da tutto ciò potrà partire un nuovo periodo di positività. Ci potranno essere nuove emozioni, riscoprirete voi stessi e ciò permetterà di vivere le relazioni in modo più sereno e tranquillo.

Lavoro

Anche per quanto riguarda il lavoro, per i nati sotto il segno del Leone, non sarà un anno lineale. Non mancheranno cambiamenti, licenziamenti e nuove opportunità.

Come sempre, l’importante è vivere tutto con serenità e vedere i cambiamenti la possibilità di aprire nuove porte.

In questo senso il 2021 potrà sorprendere. Non mancheranno dei Leone che prenderanno strade completamente diverse da quella a cui sono abituati. Ci potranno esse dubbi e intoppi.

La parola chiave in ambito lavorativo dovrà essere pazienza. Sia con i colleghi che con i capi non dovrete surriscaldarvi troppo, ma mantenere la calma e la compostezza. Dovrete riuscite a domare la fiamma che vi arde dentro.

Salute e benessere

La salute e il benessere mentale vanno a braccetto. Per il 2021 sarà indispensabile pensare infatti al benessere della mente. In tal senso potrebbe aiutare fare terapia, in modo da sentirsi liberi di esprimere le proprie sensazioni senza la paura di essere giudicati.

Ciò si riflette anche sullo stato fisico, piccoli malesseri e momenti di mancanza di forze saranno fortemente legati alla mente. Un aiuto però può essere dato sia dall‘alimentazione che dallo sport. Quest’ultimo, in particolare può essere la chiave di volta che permetterà di veicolare e diminuire lo stress. Prediligere quindi sport attivi, in cui il movimento è molto e la mente è impegnata.

Non trascurare la salute fisica, dalle piccolezze a quelli che potrebbero essere problemi più seri. E se è vero che prevenire è meglio che curare, allora una visita in più sarà meglio che una in meno.