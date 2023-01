Quando si vive l’atto sessuale non sempre si riesce a lasciarsi andare a causa di alcune motivazioni che possono inficiare sul buon esito. Alcune donne non riescono mai a provare il massimo piacere sessuale. Per riuscire a raggiungere naturalmente l’orgasmo femminile, qui forniamo alcuni consigli e suggerimenti efficaci.

Orgasmo femminile: i diversi tipi

Ovviamente è inteso come la più grande manifestazione ed estasi di piacere che la donna può provare durante l’atto sessuale. Non tutte le donne riescono a raggiungerlo o provare l’orgasmo femminile, ma è sicuramente un momento di grande soddisfazione e pienezza con gradimento anche da parte del partner stesso.

A seconda delle varie stimolazioni e anche dei fattori che possono provocarlo, si possono distinguere diversi tipi in modo da capire ancora meglio questo mondo che, per molti, è ancora un tabù. Il primo è quello classico, considerato particolarmente intenso e che lascia anche un senso di soddisfazione e di relax, giunto al culmine, come spiegano anche gli esperti del settore.

Un altro tipo è l’orgasmo con eco, particolarmente intenso a cui si accompagnano degli orgasmi brevi e d’intensità minore rispetto al primo. Si chiama in questo modo proprio perché si diffonde come fosse un eco, appagando nel modo migliore possibile. ovviamente più si riesce a lasciarsi andare maggiore è il piacere che si può provare.

Un altro tipo di orgasmo femminile è quello multiplo che si caratterizza per un piacere molto intenso, quasi come se si andasse in orbita accompagnati da altri meno intensi ed esplosivi. L’orgasmo tantrico permette di raggiungere un piacere molto elevato, quasi mistico, in una sorta di beatitudine e, infine, l’onirico, che, come dice la parola stessa, avviene in sogno senza nessuna stimolazione fisica.

Orgasmo femminile: cosa fare

In base ad alcuni dati recenti e statistiche, sembra che pochissime donne, soltanto il 9% ammetta di provare davvero l’orgasmo femminile, mentre il 22.7% finge di provarlo. Secondo lo studio condotto, le donne possono raggiungerlo grazie alla tecnica Angling che consiste nel ruotare o sollevare il bacino durante l’atto della penetrazione.

Per riuscire a raggiungerlo nel modo migliore possibile, sono diverse anche le tecniche come lo swallowing che è una penetrazione superficiale che avviene subito dopo l’ingresso del membro femminile oppure tramite il pairing in cui si stimola il clitoride in simulazione alla vagina per un orgasmo clitorideo o vaginale a seconda dei tipi di stimolazione.

Al di là dello studio, è bene ricordare che non esistono tecniche o pratiche indicate per raggiungere il massimo piacere sessuale, perché molto dipende dalla propria esperienza e anche dalla capacità di lasciarsi andare durante l’atto. Riuscire a essere rilassate e tranquille comporta sicuramente un miglioramento e raggiungimento dell’orgasmo.

Al momento del massimo piacere, entrano in gioco una serie di fattori come emozioni, pensieri, ecc. Alcune donne necessitano di una stimolazione fisica o psicologica, mentre per altre è sufficiente una stimolazione un po’ più leggera per riuscire a provarlo e raggiungerlo. Può anche essere utile un integratore come Femmax o anche un maggiore coinvolgimento fisico ed emotivo con il partner provando a comunicare maggiormente riguardo le sensazioni ed emozioni.

Orgasmo femminile e viagra rosa

Quando si tratta di orgasmo femminile non sempre le donne riescono a raggiungerlo, ma per migliorare questo aspetto, è possibile assumere le compresse di Femmax, noto per essere risposta femminile al viagra degli uomini. Un integratore sessuale in compresse che aiuta le donne durante l’atto permettendo di migliorare l’esperienza sotto le lenzuola con il partner.

Un integratore studiato specificatamente per la donna che ha il compito di stimolare e aumentare la libido, quindi il desiderio, migliorare e allungare l’orgasmo. Con questo prodotto, si ha la possibilità di provare orgasmi che siano multipli e intensi. Stimola i recettori in modo da incentivare il desiderio con una energia alle stelle.

Grazie ai benefici riscontrati è riconosciuto universalmente come il viagra rosa ufficiale.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto che agisce proprio su quei fattori e condizionamenti che vanno a bloccare l’aspetto psicologico impedendo alla donna di lasciarsi andare e, quindi, non vivere l’orgasmo e il massimo del piacere sessuale. Riaccende la fiamma che ormai si è spenta andando a migliorare il rapporto con il partner e la relazione tra le coperte.

Un integratore sessuale come Femmax si compone di elementi naturali al 100%, testati dagli esperti e privi di controindicazioni che sono ginger che stimola gli ormoni della donna; il tè e la Muira Pauma, una erba molto importante che combatte anche la calvizie, ma che in questo caso, è considerato un vero e proprio afrodisiaco, in quanto aumenta il desiderio di fare l’amore.

Ne bastano una o due compresse da assumere poco prima del rapporto o a seconda della posologia indicata dall’esperto in base alle proprie esigenze e necessità.

Un prodotto come Femmax per l’originalità ed esclusività non si ordina nei negozi oppure online, ma ci si collega alla pagina ufficiale compilando il modulo con i dati personali. Soltanto in questo modo le consumatrici possono usufruire della possibilità di avere una confezione al costo di 39€, ma con altre offerte da vagliare. Il pagamento è a disposizione con Paypal, contanti al corriere o carta di credito.

