Il sesso, la relazione intima tra due partner è fondamentale per la coppia. Grazie a questo atto la donna può raggiungere il massimo del piacere, ovvero l’orgasmo femminile. Alcune volte, subentrano dei problemi per cui non sempre si riesce a ottenerlo. Ecco il miglior rimedio da usare per combatterlo.

Orgasmo femminile

Con questo termine si fa riferimento al massimo del piacere che una donna prova nel momento dell’atto sessuale con il partner. L’orgasmo femminile è diverso da un soggetto all’altro e dipende da una serie di fattori che influiscono, quali sensazioni fisiche, ma anche emozioni dirompenti, pensieri che possono eccitarla e farle provare questo piacere in maniera più rapida e repentina.

Per poterlo raggiungere, alcune donne hanno bisogno di una stimolazione che sia fisica, ma anche emotiva, oltre a essere in una condizione tranquilla e serena, quindi a proprio agio nel vivere questo piacere. Altre donne necessitano di una stimolazione che sia più leggera oppure basta semplicemente il desiderio o il pensiero di qualcosa per farlo scattare.

Si tratta di un fenomeno neuromuscolare dovuto a una percezione di piacere che le donne provano nel momento dell’atto sessuale con il partner. Nella donna, l’orgasmo femminile è preceduto dalla lubrificazione delle pareti vaginali e dalla dilatazione del clitoride in seguito a un aumento del flusso sanguigno e si associa a una sensazione di euforia ed eccitamento.

L’orgasmo femminile può essere sia vaginale che clitorideo. Il primo tipo si raggiunge tramite la penetrazione, mentre il clitorideo risulta essere molto più rapido e istantaneo. Solitamente si raggiunge quando il clitoride è stimolato in vari modi: da stimoli manuali oppure con una pressione e sfregamento con il corpo del partner.

Orgasmo femminile: disturbi

In base ad alcune ricerche e studi che sono stati condotti in merito da personale esperto, sembra che non tutte le donne riescano a raggiungere l’orgasmo femminile. Alcune vanno incontro a una serie di problemi e disturbi che impediscono di provare il massimo del piacere sessuale.

Uno dei disturbi e problematiche è sicuramente l’anorgasmia, un termine tramite il quale si definisce il ritardo o addirittura l’assenza dell’orgasmo femminile durante la fase di eccitazione e stimolazione sessuale. I motivi e le cause di questo disturbo possono essere di tipo psicologico.

Tra i motivi possono esserci una scarsa conoscenza della sessualità, ma anche del proprio corpo oppure l’essere cresciuti in un ambiente in cui il sesso è sempre visto come un tabù, un qualcosa di cui vergognarsi. Alcuni traumi sessuali, come un abuso oppure l’insicurezza, la capacità di non essere all’altezza sono tutti fattori che portano la donna a non vivere e raggiungere l’orgasmo femminile.

Un altro dei possibili disturbi dell’orgasmo femminile è sicuramente la frigidità, ovvero la mancanza del desiderio sessuale che può essere dovuta a un blocco o una difficoltà da parte della donna di vivere questo piacere e non riuscire a raggiungerlo creando dei malumori e problemi all’interno della coppia stessa. L’aiuto di un esperto o una maggiore comunicazione con il partner possono aiutare a migliorare la relazione dal punto di vista intimo.



