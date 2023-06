La nuova moda per l'estate 2023? Il gioiello d'oro saldato in vita, proprio come quello di Ilary Blasi.

Nelle ultime ore il nome di Ilary Blasi ha invaso letteralmente il web. La showgirl, infatti, continua a dettare tendenza con il suo stile ineguagliabile:

ha dato il via al nuovo trend moda estate 2023: stiamo parlando del gioiello saldato in vita.

Moda estate: gioiello saldato in vita di Ilary Blasi

Conosciamo tutti il trend del bracciale saldato al polso che spopola ormai da tempo. Un tipo di gioiello che viene saldato direttamente sul polso della persona che lo indossa. Non tutti sanno però che, dietro questo meraviglioso gioiello, si nasconde un significato profondo. Il bracciale saldato al posto è una dichiarazione d’amore eterno per fidanzati, amici o famigliari. Un ricordo indelebile che simboleggia la celebrazione di un immenso affetto. Per l’estate 2023, Ilary Blasi ha rivisitato il trend in un modo del tutto innovativo. La showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia in cui mostra un elegante gioiello saldato in vita.

Ilary Blasi: il gioiello saldato in vita è la nuova tendenza moda estate 2023

Ilary Blasi si è affidata a Poidimani Gioielli, celebre gioielleria a Roma. La showgirl ha scelto una raffinata catenina in oro 18 carati appartenente alla collezione Filodoro, chiamata Body Chain. La catenina è senza chiusura ed è disponibile in diverse varianti di spessore, tipologia e colore (oro giallo, oro bianco, oro rosa e oro nero). Inoltre può essere personalizzato con numerosi accessori, tra cui cuoricini e palline oro e tante pietre preziose. Ilary Blasi ha scelto il classico oro giallo, dallo spessore estremamente sottile, per un risultato essenziale e minimal. Il gioielliere ha preso la misura della vita con un metro, ha posizionato la catenina sotto l’ombelico ed ha saldato le due estremità tramite un’attento e preciso processo laser.

Il gioiello saldato in vita di Ilary Blasi: dichiarazione d’amore per Bastian Muller?

Non è la prima volta che la showgirl decide di affidarsi a Poidimani Gioielli. Già in precedenza aveva scelto Filodoro per realizzare un bracciale saldato alla caviglia con le sorelle Silvia e Melory. Questa volta sarà forse una dichiarazione d’amore per il suo nuovo compagno? Dopo la turbolenta e chiacchierata separazione da Francesco Totti, infatti, ha ritrovato la serenità accanto al noto imprenditore tedesco Bastian Muller con cui fa coppia fissa ormai da qualche mese.

Pioggia di polemiche e critiche da parte dei fan

Inutile dirlo, non sono mancate polemiche da parte degli utenti del web. Dopo il video pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram, condiviso anche dalla gioielleria, sono state moltissime le critiche dei fan. “La mia pancia cambia di 5/10 cm da mattina a sera. Lo romperei il giorno stesso”, si legge in un commento. “Solo con il suo girovita si può fare“, scrive un altro ironizzando. D’altronde… come biasimarlo! La showgirl non deve porsi questi problemi. Il gioiello saldato in vita di Ilary Blasy è in grado di valorizzare al meglio il suo fisico mozzafiato: ventre piatto e addominali scolpiti.