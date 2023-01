Dopo l’inaspettata rottura con Francesco Totti, Ilary Blasi ha riaperto il cuore all’amore: il suo nuovo fidanzato pare essere Bastian Muller, un noto imprenditore tedesco di 36 anni.

Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui: chi è e che cosa fa nella vita l’uomo che ha rubato il cuore della conduttrice?

Bastian Muller: chi è il nuovo fidanzato di Ilary Blasi

Bastian Muller, all’anagrafe Bastian Muller Pettenpoh, è il nuovo fidanzato della conduttrice Ilary Blasi. L’uomo, 36 anni, è un imprenditore tedesco che si occupa dell’azienda di famiglia, attiva da sempre nel campo delle costruzioni. Non si conoscono molte informazioni sulla sua infanzia e tantomeno sulla sua famiglia; quello che però è certo è che Muller, dopo un lungo periodo di gavetta, è riuscito ad avere tra le mani le redini dell’azienda famigliare.

La determinazione di Muller ha fatto sì che la sua azienda si sia potuta espandere dalla Germania fino all’Austria e alla Svizzera.

Il giovane imprenditore a oggi vive a Francoforte, ma per lavoro è portato a viaggiare moltissimo; una vita frenetica e sempre in movimento.

Bastian Muller è un uomo molto riservato; se infatti si prova a cercare il suo nome sui social media, non si otterranno grossi risultati, anzi. Attualmente non ha profili Instagram e Facebook, sebbene sul web circolino varie foto che lo ritraggono o da solo o in compagnia della sua nuova fidanzata Ilary Blasi.

Prima di ritrovare l’amore con la conduttrice, Bastian Muller è stato fidanzato con Claudia Aquino, modella e showgirl di 24 anni, ma la loro relazione è durata solamente un paio di mesi. Aquino ha rilasciato diverse interviste ad alcuni giornali, in cui ha raccontato di avere incontrato Muller per la prima volta in un hotel a Francoforte tramite amici in comune. L’uomo sarebbe rimasto affascinato dalla giovane ragazza e le avrebbe chiesto il numero: da lì i due avrebbero iniziato a frequentarsi.

La storia d’amore di Bastian Muller e Ilary Blasi

Dopo un periodo di discrezione e privacy a 360°, Bastian Muller e Ilary Blasi sono finalmente usciti allo scoperto. La conduttrice, infatti, ha scelto di mostrarsi pubblicamente con il nuovo compagno Bastian Muller, con il quale ha trascorso il ponte dell’8 dicembre 2022 a St. Moritz (c’erano anche la figlia Isabel, Michelle Hunziker e la figlia di quest’ultima).

Sicuramente si tratta di un sentimento ancora molto giovane, ma pare che i due siano molto affiatati. Muller è stato presentato sia ai figli, sia agli amici della conduttrice, tant’è che la stessa Hunziker avrebbe “approvato” con molto piacere ed entusiasmo il nuovo compagno dell’amica.

La relazione tra Bastian Muller e Ilary Blasi è venuta alla luce verso il mese di novembre 2022, ma i due hanno sempre cercato di mantenere un certo riserbo per quanta riguarda i sentimenti, ma soprattutto per quanto riguarda l’apparire in pubblico. Ora che le cose stanno andando bene e l’aria pare essere più tranquilla rispetto al passato (sono diverse le situazioni spiacevoli avvenute tra Blasi e Totti), la coppia ha scelto di mostrarsi in pubblico senza troppi problemi.

Vivendo in due città diverse, Bastian Muller e la conduttrice continuano a vedersi nei momenti liberi, cercando di incastrare impegni di lavoro e di famiglia.