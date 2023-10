La nuova borsa Gemelli di Bottega Veneta sta già conquistando tutti. Si tratta di un vero must have per l’inverno 2023.

La nuova borsa Gemelli di Bottega Veneta sta già conquistando tutti. Si tratta di un vero must have per l’inverno 2023, ma non solo. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa borsa assolutamente da avere.

La nuova borsa Gemelli di Bottega Veneta è la borsa dell’inverno 2023 (e di sempre) da avere

La nuova borsa Gemelli di Bottega Veneta sarà sicuramente la nuova regina dello street style e della moda di questo inverno 2023, come svelato da Elle. Ha debuttato in passerella durante la sfilata Bottega Veneta Autunno Inverno 2023-2024 e ha subito ottenuto un successo incredibile. Si può tenere in mano, sulla spalla oppure stretta tra le proprie braccia, come va di moda ultimamente. La borsa Gemelli di Bottega Veneta è già diventata un simbolo del lusso. Un modello che piace moltissimo, con cui la casa di moda vuole raccontare tutta la sua eleganza e il suo stile. Si tratta sicuramente di un accessorio su cui investire in vista dell’inverno che sta per arrivare. La scelta migliore per tutte coloro che amano il bello e il lusso in ogni forma. Bottega Veneta ha puntato su questa creazione in grado di racchiudere desiderio, moda, eleganza, stile ma anche un design innovativo e una funzionalità contemporanea. La borsa Gemelli ha due scomparti a forma di mezzaluna e una tracolla tubolare rimovibile. Può essere usata in tre modi diversi, a seconda delle preferenze e delle esigenze

La nuova borsa Gemelli di Bottega Veneta è in tendenza: scelta anche dalle star

La borsa è realizzata a mano, con la lavorazione intrecciata di Bottega Veneta. I due scomparti con cerniera a forma di mezzaluna sono rifiniti da un cordoncino in pelle imbottito con profili sferici, che esaltano la rotondità del design e, con due nodi, tengono insieme le due mezzelune, a cui viene aggiunta una tracolla tubolare rimovibile. Il design è versatile e, insieme al lusso, alla morbidezza della pelle, al fatto a mano, alle nuance ricercate, donano personalità a questa borsa, che è diventata a tutti gli effetti il nuovo must have della stagione. Le donne si sono letteralmente innamorate di questa borsa e sono pronte a sfoggiarla in ogni occasione. Per il momento, però, sono davvero poche le fortunate star che ne hanno una e che possono indossarla in anteprima. Tutte le altre hanno dovuto aspettare fino ad oggi, 26 ottobre, giornata in cui la nuova Gemelli di Bottega Veneta è stata lanciata ed è disponibile per l’acquisto. Un debutto perfetto anche in vista della lista dei desideri che si può compilare per il Natale. Sicuramente questa borsa entrerà nella lista dei desideri di moltissime donne. Per il momento star come Julianne Moore e Nicole Kidman si sono già mostrate con questo accessorio così desiderato.

