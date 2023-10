Pratiche, comode e versatili: le felpe con il cappuccio sono il must have di questo Autunno-Inverno 2023/24. Ecco tutti i modelli da donna da acquistare e come abbinarli.

Moda donna Autunno-Inverno 2023/24: le felpe con cappuccio tornano di tendenza

L’iconica felpa con cappuccio è tornata in grande stile sulle passerelle confermandosi come tendenza dominante di questa stagione. Non a caso, è stata protagonista delle sfilate d’alta moda Autunno-Inverno 2023/24 dedicate alle collezioni donna. Tra i primi ad aver riportato tra le tendenze le felpe con cappuccio è stato Miu Miu. Il brand fondato da Miuccia Prada ha proposto un modello grigio chiaro con cappuccio. A seguire poi lo stilista inglese JW Anderson, che in passerella ha portato un modello oversize, dal taglio maschile, blu navy e con l’interno a contrasto bianco.

Moda donna Autunno-Inverno 2023/24: le felpe con cappuccio da acquistare e come abbinarle

Dunque, che sia oversize, stretta, colorata, tinta uniti, la felpa con cappuccio in tutte le sue varianti ha già conquistato le tendenze di questa stagione. Ma vediamo insieme nel dettaglio tutti i modelli da acquistare e come abbinarli.

Felpa con cappuccio nera

Iniziamo da un grande classico, ovvero la felpa con cappuccio nera. Grazie alla sua semplicità, si abbina perfettamente a qualsiasi capo: jeans, short, leggins. In alternativa si può indossare la felpa proprio come un vestito: scegliete un modello oversize, abbinate un paio di maxi stivali con il tacco ed il gioco è fatto. Un outfit sfoggiato recentemente anche da Annalisa, durante la sua esibizione al programma Amici di Maria De Filippi. Un look street style che combina comodità, sensualità e stile.

Felpe con cappuccio sportive

Impossibile non menzionare le felpe con cappuccio sportive. Sul mercato sono presenti numerosi modelli, tra i marchi più richiesti troviamo sicuramente Nike e Adidas.

Felpe con cappuccio firmate

Come già anticipato, le felpe con cappuccio hanno conquistato anche i brand d’alta moda: Miu Miu, JW Anderson, Tommy Hilfiger, Gucci e tanti altri.

Felpe con cappuccio colorate

Se volete dare al vostro look un tocco di vivacità optate per delle felpe con cappuccio colorate. I colori dominanti nell’Autunno-Inverno 2023/24 sono il rosso, il giallo, il grigio, il marrone cioccolato e l’azzurro chiaro. Un piccolo consiglio che possiamo darvi è quello di fare molta attenzione nel scegliere la giusta dimensione della felpa: deve essere abbastanza oversize da indossare sopra il maglione, ma al tempo stesso abbastanza piccola da metterci sopra la giacca.

Le felpe con il cappuccio sono un evergreen che non può assolutamente mancare nel guardaroba di ogni donna. Date libero sfogo alla fantasia e acquistate i modelli che più vi piacciono.

