Neonato intrappolato in auto sotto al sole a Treviglio, in provincia di Bergamo. Il piccolo è stato salvato dai vigili del fuoco, prontamente allertati dalla madre.

Neonato intrappolato in auto sotto al sole: salvato dai vigili del fuoco

Un neonato è rimasto intrappolato in auto sotto al sole rovente a Treviglio, in provincia di Bergamo, ed è stato salvato dai vigili del fuoco.

La madre del piccolo ha contattato i soccorsi nel momento in cui, nella mattinata di giovedì 21 luglio, il figlio di soli cinque giorni è rimasto chiuso all’interno della vettura. Il sistema di sicurezza, infatti, aveva bloccato le portiere in modo automatico. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, giunti sul luogo indicato in pochi minuti, ha consentito di scongiurare il peggio.

Sulla base ricostruzioni sinora effettuate, è stato riferito che la madre del piccolo avesse parcheggiato in viale Piave, dinanzi alla farmacia comunale, intorno alle ore 10:00, dopo aver portato il bambino dal pediatra.

Madre e figlio stavano per tornare a casa quando la donna di 32 anni ha sistemato il neonato nel suo ovetto per poi posare il passeggino e salire in auto quanto, alla chiusura della portiera, è scattato il blocco. Intanto, le chiavi erano inserite nel quadro ed era impossibile per la 32enne riuscire a liberare il piccolo.

I vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la portiera senza arrecare danno alla vettura e trarre in salvo il neonato.

Sul posto, anche un’ambulanza della Croce Rossa in via precauzionale che ha visitato il bambino non riscontrando alcun problema di salute.