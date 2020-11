Il naso è parte dell’armonia di un volto e uno dei punti di maggior interesse. Un naso storto può minare l’insicurezza e l’autostima al punto da sentirsi a disagio e sfiduciati. Prima di ricorrere alla chirurgia, sono diverse le soluzioni che si possono adottare per raddrizzarlo.

Naso storto

Un inestetismo di questo genere può causare imbarazzo e disagio in alcuni soggetti al punto da minare l’insicurezza, ma anche avere delle ripercussioni sulla vita sociale e il rapporto con gli altri. In caso di naso storto, sono diverse le soluzioni e le tecniche da usare per rimediare che prescindono dal bisturi e dalla chirurgia estetica, salvo nei casi più gravi. Sono vari i rimedi da valutare e che possono essere efficaci allo stesso modo.

Le iniezioni a base di acido ialuronico possono sicuramente aiutare. Vanno eseguite presso un centro specifico e in 6 mesi, massimo un anno, permettono di raddrizzare il naso storto. Sono particolarmente consigliate a coloro che presentano deviazioni o anche irregolarità di una certa entità. Un altro rimedio utile è sicuramente il make up che aiuta a rendere meno evidente questo difetto in modo da non viverlo con imbarazzo e preoccupazione.

Per il make up e la tecnica del contouring, avete bisogno di un fondotinta più scuro rispetto al vostro incarnato e di uno più chiaro proprio per creare il gioco di chiaroscuro e di luci e ombre. Usando i due tipi di fondotinta bisogna tracciare delle linee dritte e parallele ai lati del naso. In questo modo si dà l’impressione di un naso diritto e non storto.

Un altro metodo funzionale ed efficace senza sottoporsi a chirurgia sono i correttori o tutorali nasali e il migliore in circolazione è Rhino Correct che dona un naso diverso e un aspetto migliore al vostro setto nasale.

Naso storto: cause e sintomi

Il naso storto è una delle principali cause d’insoddisfazione che possa attraversare un soggetto il quale si sente insicuro, a disagio e anche in imbarazzo. Un naso storto si caratterizza per una forma irregolare, anche se non in maniera eccessiva. Uno dei motivi per questo difetto è sicuramente dovuto a un trauma o incidente nell’ambito sportivo, ma anche alla deviazione del setto nasale.

Oltre a queste cause succitate, ci sono poi alcuni sintomi del naso storto che bisogna valutare attentamente e a cui prestare la massima attenzione. Uno dei sintomi è l’occlusione della narice o congestione nasale per cui si hanno delle difficoltà a respirare. Il sanguinamento del naso, il russamento, ma anche il naso secco, oppure il gocciolamento sono alcuni dei sintomi.

Sono sintomi non molto preoccupanti, ma bisogna non trascurarli in quanto rischiano di portare a problematiche gravi e serie. Nei casi più gravi è possibile manifestare apnee notturne, un problema dovuto alla difficoltà a respirare durante il sonno e il riposo notturno.



Naso storto e correttori nasali

Per risolvere il problema del naso storto, oltre alla tecnica del contouring nel male up, vi sono i correttori nasali, soluzioni efficaci e immediate che aiutano a raddrizzarlo. Il migliore, tra i tanti che si trovano in commercio e raccomandato sia da esperti del settore che consumatori è sicuramente Rhino Correct.

Un tutore che è la soluzione adatta per i difetti lievi e meno gravi, una alternativa al bisturi e alla chirurgia. Permette di avere un bel naso senza ricorrere al bisturi e a tutti i problemi che un intervento del genere rischia di comportare. Un prodotto ideato e progettato da un team di esperti in questo campo che corregge i difetti lievi del naso.

Un tutore esterno realizzato in silicone medico a cui sono applicati dei gommini in modo che aderisca molto bene al setto nasale. Si applica al momento del bisogno, molto leggero e potete tenerlo anche la notte in quanto non causa effetti collaterali o controindicazioni e non dà fastidi durante il sonno. Un tutore nasale che esercita pressione sulla cartilagine modellandola, e posiziona il naso nella corretta conformazione senza causare dolore di nessun genere.

In base ad alcuni test che sono stati effettuati, apporta una serie di benefici, tra i quali:

Alza la punta del naso che, per via dell’invecchiamento, tende a scendere

Assottiglia la cartilagine in modo che il naso sia più sottile

Agisce sulla simmetria

Elimina le gobbe levigandole

Agisce sulla gobba nasale in modo d’avere un naso liscio.

Molto facile d’applicare perché basta metterlo sulla parte del naso senza forzare o allargare ulteriormente. Potete usarlo per mezz’ora circa e, in poco tempo, dona ottimi risultati. Si consiglia di usarlo per un periodo di due, massimo tre mesi per maggiori benefici. Il tessuto cartilagineo si allunga di due o tre millimetri ogni mese.

Siccome non è possibile reperirlo in negozi fisici o siti di e-commerce, in quanto è un prodotto originale ed esclusivo, il solo modo per acquistarlo è dal sito ufficiale del prodotto dove bisogna collegarsi, compilare il modulo con i dati personali e attendere la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione al costo di 49 € per una confezione, ma sono a disposizione altre offerte. Il pagamento è tramite carta di credito, Paypal o contrassegno alla consegna al corriere.