Un uomo di 69 anni è stato colpito da un infarto mentre si trovava al cimitero di Campobasso. Sono subito intervenuti i soccorsi ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Muore stroncato da un infarto mentre è al cimitero

Questa mattina, giovedì 21 luglio, intorno alle ore 11, è avvenuta una terribile tragedia in Molise.

Un uomo di 69 anni era andato a trovare i propri cari al cimitero, quando improvvisamente si è sentito male. È stato colpito da un infarto fulminante, che non gli ha lasciato scampo. Il tentativo disperato dei soccorsi di rianimarlo non è servito a nulla, il suo cuore non ha ripreso a battere. La tragedia è avvenuta al cimitero comunale di Campobasso, nel quartiere di San Giovanni dei Gelsi.

La tragedia al cimitero

L’uomo, originario di un paesino in provincia di Isernia ma campobassano di adozione, si era recato al cimitero di Campobasso per far visita ai propri cari.

Un malore fatale lo ha colpito improvvisamente e purtroppo non gli ha lasciato scampo. Un operaio che stava lavorando nel cimitero si è accorto che l’uomo si stava sentendo male, così ha immediatamente chiamato il 118. Sul posto sono arrivati i soccorsi, con la polizia municipale, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.