Morto Franco Venditti: lo storico allenatore di pugilato di Roma che ha recitato in alcuni film di Carlo Verdone si è spento all’età di 82 anni.

Morto Franco Venditti: addio allo storico allenatore di boxe

Franco Venditti è morto all’età di 82 anni: ne avrebbe compiuti 83 il prossimo 2 settembre.

Venditti è stato un tassello fondamentale della storia del pugilato italiano e anche un pezzo importante di Roma. L’allenatore, infatti, è stato il decano dei maestri della Capitale. Il suo percorso nella boxe era cominciato negli anni ’70 con il dottor Ballardi.

La scomparsa dell’uomo, originario di Trastevere, è stata commentata da Italo Mattioli che ha affermato: “Conoscevo Franco da più di 50 anni, da quando era bambino. Mio nonno allenava, mentre lui era alle prime armi.

Poi si è spostato a Testaccio, a via Robattini. Quando la palestra chiuse all’improvviso, riparti da Corviale. Ha lanciato tanti talenti, come Vittorio Barbante, Emiliano Verna, Fedele Bellusci… talmente tanti che non me li ricordo tutti – e ha aggiunto –. Nella palestra della Montagnola, veniva per divertirsi, ma non aveva idea dell’aiuto immenso che ci dava durante le sedute di guanti. Ha seguito migliaia di sessioni di sparring, e anche l’avvicinamento di Giovanni De Carolis al titolo mondiale WBA nel 2016 è stato curato da lui”.

Anche De Carolis ha ricordato Franco Venditti, spiegando: “Franco era un uomo d’una volta, ‘tutto core: ha visto crescere il pugilato italiano. Se nascerà un altro come lui? Purtroppo, i tipi del suo stampo stanno scomparendo”.

Negli anni, Venditti ha recitato anche in alcune pellicole cinematografiche come Troppo Forte e Un sacco bello di Carlo Verdone. Il pugile lascia una moglie e tre figli: i funerali si terranno nella chiesa di Santa Maria in Trastevere nella giornata di mercoledì 27 luglio.